Año a año miles de beneficios sociales se devuelven al Estado porque quedan sin cobrar por parte de sus beneficiarios.

A pesar que en la mayoría de los casos los beneficios se pagan de forma automática, hay quienes gestionan pagos a través de caja y luego no cobran los montos.

El problema es que algunos de estos aportes se pierden porque tienen fecha de caducidad, como es el caso del Bono Aporte Familiar Permanente o el Bono Protección.

Y aunque la pandemia del coronavirus se mantiene con números a la baja en Chile y el IFE Universal está en su último proceso de pago, aún se pueden solicitar los beneficios que no se han cobrado.

Revisa AQUÍ con tu RUT lo bonos por cobrar

El no haber cobrado un bono se puede dar por diversos motivos, como no saber que se era beneficiario, haber olvidado la fecha de pago o no tener los medios para cobrarlo, son algunos de ellos.

Y quienes se encuentran en esta situación pueden averiguar si tienen pagos pendientes utilizando su RUT.

Para hacerlo, se pueden visitar algunos portales: www.bonospendientes.cl. Aquí se puede consultar por los pagos disponibles del Aporte Familiar Permanente, el IFE o del Bono Ayuda Familiar.

También se puede consultar a través del Banco Estado en www.bancoestado.nolocobraste.cl. Una vez dentro de la página, digita tu RUT, selecciona la casilla “No soy un robot" y haz clic en “Consultar”.