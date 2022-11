El Estado se encuentra entregado múltiples ayudas económicas a todos los sectores de la sociedad que se han visto afectadas tras las alzas de alimentos, servicios básicos y del costo de la vida en general, por lo tanto, desde jóvenes a adultos mayores, mujeres u hombres, la mayor parte puede recibir algún bono durante este 2022 cumpliendo con ciertos requisitos que dependerán de cada uno.

Revisa con tu RUT si tienes montos por cobrar

Desde ChileAtiende habilitaron una plataforma digital para conocer si recibirás algún bono, o bien, cumples con los requisitos para postular y recibir los pagos correspondientes. Para ello, ingresa AQUÍ y digital tu RUT y haz clic en ‘Consultar’. Una vez realizado este paso podrás saltar la fecha y forma de pago de una pensión y otros beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Qué beneficios entrega el IPS?

Pensión Garantizada Universal (PGU).

Aporte Canasta Básica.

Bono por Hijo.

Bono Bodas de Oro.

Bono de Reconocimiento.

Subsidio Único Familiar.

Asignación Familiar.

Asignación Maternal.

Asignación por Muerte.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Subsidio a la Cotización de Trabajadores Jóvenes.

Cabe destacar que al igual que el IPS, existen otras entidades que otorgan beneficios como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Sence es un organismo que de igual manera tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y potenciar las trayectorias laborales, a través de bonos e instrumentos para que se pueda realizarse.

¿Cuáles son las ayudas que entrega Sence?

Entre los bonos 2022 que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo se encuentran las siguientes:

IFE Laboral

Subsidio Protege

Subsidio Empleo Joven

Bono al Trabajo de la Mujer

En relación a lo anterior, existen muchas ayudas económicas que son transferidas a través de la Cuenta Rut, sin embargo, por una u otra razón estos montos no son cobrados. BancoEstado tiene disponible una página para que conozcas con tu RUT si cuentas con beneficios que aún no has cobrado. Ingresa a este ENLACE e ingresa tu RUT y haz clic en ‘Continuar’.