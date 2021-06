Bono de Reconocimiento | Conoce la fecha de pago del beneficio para jubilados

El Bono de reconocimiento es uno de los tantos beneficios entregados por el Estado. En el caso de esta gratificación, todos aquellos que se hayan mudado del antiguo sistema de pensiones (de reparto) a una AFP lo podrán recibir. Los dineros se ingresan a la cuenta del afiliado una vez que este jubile, ya sea por vejez, invalidez o cuando fallezca.

¿Cómo se accede al bono de reconocimiento?

Es necesario tener al menos doce cotizaciones mensuales en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1° de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980. En el caso de no tener ese número de cotizaciones, el potencial beneficiario debe registrar, a lo menos una cotización en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1° de julio de 1979 y el mes anterior a la fecha de afiliación al sistema de AFP.

¿De cuánto es el monto del bono de reconocimiento?

La cantidad a recibir por el beneficiario depende de las cotizaciones que la persona registre en el antiguo sistema de reparto. Así, el valor del bono de reconocimiento se ajusta de acuerdo al IPC, se obtieniéndose un interés cercano al 4% anual que se capitaliza cada año a través del sistema de AFP.

¿Cómo se accede y cuándo se paga el bono de reconocimiento?

Para solicitar el bono de reconocimiento, el afiliado debe acudir a la AFP que le corresponda y llenar la Solicitud de Cálculo y Emisión del Bono de Reconocimiento y el Detalle de Empleadores, cuando corresponda. Una vez hecho ese trámite, se podrá proceder al pago, en el tiempo que corresponda.