Un avión de Latam con 48 pasajeros, procedente desde Santiago, debió realizar un aterrizaje de emergencia a la medianoche de este miércoles en Asunción, Paraguay. La aeronave terminó con graves destrozos y sin uno de sus motores, luego de atravesar una fuerte tormenta, según informaron autoridades paraguayas.

Según los detalles entregados por el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay, Félix Kanazawa, el avión atravesó por fuertes turbulencias, que provocaron diversos daños y que obligaron a efectuar el aterrizaje forzoso.

“El avión aterrizó sin un motor y con rasgaduras en el parabrisas. Los pasajeros sintieron un gran pánico por las fuertes turbulencias que atravesaron”, señaló el presidente de la Dinac Paraguay, tras el aterrizaje de emergencia.

De acuerdo a los programas de vuelo, el avión salido de Santiago debía aterrizar en Asunción, Paraguay, a las 17:00 Horas local (20:00 GMT) de este miércoles. Sin embargo, fue desviado a Foz de Iguazú (Paraná, Brasil) producto de una fuerte tormenta que azotó a la capital guaraní.

Más tarde, a eso de las 22:00 Hora local, la aeronave volvió a emprender rumbo a su destino, no obstante, una nueva tormenta, esta vez acompañada de granizos, cayó sobre Asunción, lo que finalmente ocasionó los graves daños.

Según relata Douglas Cubilla, director de la Dinac, ''el vuelo de Foz de Iguazú a Asunción dura aproximadamente 30 minutos y a mitad de camino sufrió este encontronazo con los granizos, en donde se declara en emergencia. Fue un granizo el que dejó en ese estado el avión''.

“La azafata nos dijo que nos preparemos en posición de impacto”

Momentos de pánico y angustia vivieron los 48 pasajeros del avión, que tuvieron una verdadera pesadilla. Según constató Kanazawa tras el aterrizaje, algunos pasajeros sufrieron descompensaciones por las fuertes turbulencias y debieron ser asistidos por paramédicos al llegar al aeropuerto.

Mientras, Pabla Thomen, pasajera paraguaya que iba en el avión, relató los momentos de terror que se vivieron dentro de la aeronave, asegurando que incluso la azafata les pidió a los viajeros que se colocaran “en posición de impacto”.

“El piloto nos dijo que nos preparemos para un aterrizaje forzoso. Después dijo la azafata en el altavoz que nos preparemos en posición de impacto. Ahí le abracé a mi hija, pero se me desabrochó el cinturón de seguridad y comencé a pedir socorro. Gracias a Dios, un hombre se apiadó de nosotras y me ayudó”, contó a la radio 1080 AM, en su llegada a Asunción.