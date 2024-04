El Mago sostiene que detrás del buen nivel de los seleccionados en sus equipos no está la influencia del técnico de La Roja. "No es suerte ni azar", afirma.

Parece casualidad que muchos de los futbolistas chilenos que juegan en el exterior están viviendo un presente positivo. Nombres como Ben Brereton, Marcelino Núñez, Darío Osorio o Paulo Díaz son destacados en sus ligas y todos tienen algo en común: los dirige Ricardo Gareca en la Selección Chilena.

Quizás por ello, dentro del ambiente se expresa que este buen pasar se debe a la influencia del Tigre, ya sea en las conversaciones que sostuvo con ellos previo a la primera nómina, como por los amistosos con Albania y Francia. No son los únicos.

Así se llega a la existencia de un “Efecto Gareca” entre los chilenos que juegan fuera de nuestras fronteras y que mejoran sus desempeños tras pasar por La Roja. Sin embargo, para un ex seleccionado como Jorge Valdivia, en el presente de los nacionales no está metida la influencia del DT.

¿Valdivia no cree en el “Efecto Gareca” en La Roja?

“Para mí, es una sumatoria de cosas personales. Paulo Díaz hace rato viene siendo el mejor en su equipo. Con Osorio uno creería que es por la Selección, pero es titular desde que llegó, se adaptó rápido. Brereton no hace goles porque es llamado a La Roja“, sostuvo El Mago ante los micrófonos de RedGol.

En esa línea, Valdivia agrega que “todos tienen condiciones y trabajan para tener ese rendimiento. No es suerte, no es azar, es trabajo, es disciplina. Esos jugadores entienden que es la única forma para triunfar, pero no me atrevería a decir que es por un Efecto Gareca“.

Para finalizar, el ex volante enfatiza en que “sin duda que todos demostraron en la Selección que están a la altura y dejan un mensaje claro de que se puede competir. Con esa misma voluntad que mostraron en los amistosos, podemos todavía soñar con clasificar al Mundial”.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección?

El siguiente desafío para el equipo de Ricardo Gareca, luego de los amistosos en Europa, será volver al Estadio Nacional, donde el martes 11 de junio se reencontrarán con los hinchas chilenos para el encuentro ante Paraguay, en la previa a participar de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

