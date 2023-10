Una complicada situación vive el técnico Eduardo Berizzo, luego de la derrota de la selección chilena por 3-0 ante Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

El entrenador argentino ahora debe enfocarse en la representación de la Roja en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, antes de volver al ruedo en noviembre, con la nueva fecha de eliminatorias donde debe enfrentar a Paraguay, además la visita a Ecuador.

Por lo mismo, Berizzo vivirá días de mucha presión, según los resultados que obtenga con la selección Sub 23, lo que puede marcarlo para el futuro o encaminar su salida.

Algo que piensa el ex técnico de la Roja, César Vaccia, quien asegura que el entrenador se juega parte importante de su carrera al mando de la selección chilena.

“Del infierno al cielo”

Para el ex técnico bicampeón con Universidad de Chile, se debe seguir adelante con lo que ya estaba presupuestado para el equipo Panamericano, más allá de la derrota ante Venezuela.

“Eso está planificado desde antes, ese es el tema. Pareciera que no es lo mejor en este minuto, por los resultados. Pero está planificado de mucho antes. Ahora va a tomar la selección, dentro de sus tareas tenía la Sub 23. Es un riesgo grande, pero estaba planificado y tiene que asumir”, comentó con Redgol.

“Que nos vaya bien y pueda cambiar la percepción de Berizzo. Entonces el fútbol tiene eso, del infierno al cielo o del cielo al infierno”, destacó.

Mente positiva para la Roja

Vaccia prefiere ver con esperanza el futuro, porque asegura que Berizzo tiene opción de trabajar con jugadores que le servirán en su plantel.

“Está bien pensando que el entrenador de la selección mayor se haga cargo también de la sub 23, porque van a estar en alta competición y va a poder observar los jugadores que, su juicio, pueden ser incorporados al proceso”, destacó.

“Si acompañamos esto a una medalla o buenas actuaciones, ideal por el fútbol chileno, por el recambio y por Berizzo para que pueda ir con más tranquilidad a enfrentar a Paraguay, además de Ecuador”, finalizó.

¿Cuál es el calendario del fútbol masculino en Santiago 2023?

23 de octubre

13:00 Colombia vs Honduras | Valparaíso

15:00 Uruguay vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Brasil vs Estados Unidos | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

26 de octubre

13:00 México vs República Dominicana | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Honduras | Viña del Mar

18:00 Chile vs Uruguay | Valparaíso

20:00 Brasil vs Colombia | Viña del Mar

29 de octubre

13:00 Brasil vs Honduras | Viña del Mar

13:00 Uruguay vs México | Valparaíso

18:00 Chile vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Colombia vs Estados Unidos | Valparaíso

1 de noviembre

12:00 3ºA vs 3ºB | Valparaíso

14:00 4ºA vs 4ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

4 de noviembre

15:00 Definición por el bronce | Viña del Mar

20:00 Final masculina | Viña del Mar

¿Cuál es el grupo de La Roja en los Juegos Panamericanos?

El torneo de fútbol en Santiago 2023 tendrá dos grupos. En el A aparecen Chile, México, Uruguay y República Dominicana. El grupo B, en tanto, tiene a Brasil, Estados Unidos, Colombia y Honduras.

