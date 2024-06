Chile y Argentina se enfrentan en unas horas más y el nerviosismo está en ascenso. El duelo entre los trasandinos y la Selección Chilena ha adquirido cierta historia en este último tiempo, tras las finales de Copa América ganadas por la Roja en 2015 y 2016. ¿Qué pasará este martes?

Lo cierto es que en Argentina recuerdan con cierta amargura las escenas vividas por última vez en el MetLife Stadium, cuando Lionel Messi decidió retirarse de la Albiceleste, tras perder por segunda vez consecutiva ante Chile.

Mismo escenario, distinta Copa América, ahora los argentinos intentarán revertir aquel pasado y pasarle por encima a los dirigidos por Ricardo Gareca, que vienen de un partido desastroso ante Perú.

Para calentar aún más el ambiente, en BolaVip Argentina se comunicaron con Marcelo el Toby Vega, para conocer un poco más sobre cómo se vivía a este lado de la Cordillera el trascendental duelo por el Grupo A.

“Chile está en proceso de encontrar el equipo”

Marcelo Vega reconoce cierta rivalidad entre argentinos y chilenos, en este último tiempo. “Hay una espinita ahí, sobre todo de Messi, que no podía salir campeón con su selección. Con los años van bajando algunas cosas, pero sigue siendo el mejor y claramente son partidos diferentes, de mucha intensidad, mucho roce, donde uno no quiere perder y por lo demás se conocen muy bien”, dijo el Toby respecto al duelo de esta noche.

“Chile está en un proceso de encontrar el equipo con Gareca. Jugó tres partidos amistosos en los que jugó bien. Uno más o menos se ilusiona, pero después el partido que hace con Perú no fue bueno”, enfatizó el ex jugador, que aseguró que los objetivos del Tigre están claros.

Las Eliminatorias por sobre la Copa América

“El objetivo no es la Copa América. Se puede competir, pero el objetivo son claramente las Eliminatorias. Uno tiene un poco de fe en Gareca con lo que viene haciendo para poder clasificar al Mundial que es lo más importante”, opinó Vega, quien, además, hizo hincapié en cómo se ha dado el proceso de cambio de técnico en Chile.

“Nosotros éramos de la idea de que Gareca llegara antes. Se han equivocado mucho con los técnicos que han llegado a la Selección. Siempre hemos dicho que el favorito era él o un técnico chileno que se destaque acá. Como Miguel Ramírez o Coto Sierra”, precisó el ex mundialista en 1998.

Por último, Vega habló de las ausencias de Vidal y Medel en la Roja. “El tema no es por juventud, es por rendimiento. Vidal no hizo pretemporada, había sido operado de la rodilla, los primeros partidos no fueron buenos, tuvo lesiones.. Lo de Medel creo que fue producto de que no estaba jugando en el último tiempo en Brasil, tal vez ahora con su llegada a Boca cambie”, cerró.