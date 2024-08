El entrenador de selección chilena se refirió a la nula continuidad que ha tenido el arquero al todavía no fichar en ningún equipo en este mercado.

Gareca le cierra las puertas a Claudio Bravo en la Roja: “En la medida que no tenga equipo es complicado”

El futuro de Claudio Bravo ya no solo en la selección chilena, sino que también en su carrera, siegue en al aire. El meta sigue sin encontrar club tras salir del Real Betis y los plazos cada vez son más cortos para encontrar un nuevo destino.

Esto irremediablemente traerá coletazos en la Roja, sobre todo pensando en la doble fecha de septiembre ante Argentina y Bolivia. Pese a la categoría del bicampeón de América, se hace difícil una nominación si no está con ritmo de competencia.

Así lo dejó en claro el propio Ricardo Gareca, quien ya está en suelo nacional tras su viaje a Argentina. En charla con ADN Radio, el Tigre se refirió a esta delicada situación, asegurando que es complicado llamar a Bravo mientras siga sin equipo.

“Son decisiones muy personales, no queremos opinar respecto a eso. Tiene toda una trayectoria, está decidiendo su futuro. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, el tiempo que tuvimos de conocerlo quedé admirado de su profesionalismo y calidad como arquero”, afirmó el argentino.

Sin embargo, también dejó en claro que un llamado con este presente es a lo menos difícil para los duelos de septiembre. “En la medida que no tenga equipo, es más complicado”, afirmó el Tigre.

Por último, el DT de la Roja afirmó que ya está en conocimiento de que Gabriel Suazo estará suspendido para uno de esos duelos eliminatorios. “Todavía no me oficializaron la sanción, pero por lo que tengo entendido no vamos a poder contar en la primera fecha con él”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena vs Argentina y Bolivia por las Eliminatorias?

Jueves 5 de septiembre

20:00 horas: Argentina vs Chile – estadio por confirmar (probablemente sea el Monumental de River, en Buenos Aires).

Martes 10 de septiembre

18:00 horas: Chile vs Bolivia – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.