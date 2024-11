Alfaro ya apunta al Paraguay vs Chile de marzo y lo cataloga como “la final del mundo”

La selección chilena por fin pudo resucitar en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos superó por 4-2 a Venezuela y sumó tres puntos que por lo menos le permite salir del último lugar y enfrentar el 2025 con algo más de optimismo.

En la próxima fecha doble la Roja enfrentará en marzo a Paraguay de visita y luego recibirá a Ecuador, dos duelos donde está obligada a sumar los seis puntos en disputa para seguir soñando con la clasificación a la próxima cita planetaria.

Uno que adelantó ese importante duelo en Asunción fue precisamente el DT de los guaraníes, Gustavo Alfaro, quien tras el 2-2 de su seleccionado ante Bolivia en El Alto no dudó en catalogar el duelo con Chile como una “final del mundo”.

“Me gustaría jugar contra Chile la semana que viene, pero es dentro de tres meses. Tendremos que saber que si esto fue una final (ante Bolivia), con Chile será la final del mundo, porque van a venir a buscar su chance. Todo es muy complejo. El fútbol no vende seguros para el éxito”, aseguró.

En ese sentido, el DT argentino declaró que “sería un golpe duro no ir al Mundial. Volvemos a jugar dentro de tres meses y no sé qué me voy a encontrar. Esto que parece seguido es malo pero bueno, porque uno tiene continuidad”.

La tabla ahora dicta que Perú es colista con siete puntos, mientras que Chile es penúltimo nueve. Más arriba está Venezuela con 12 unidades y séptimo, de momento yendo al repechaje, Bolivia con 13. Paraguay en tanto es sexto con 17 puntos, clasificando por ahora de manera directa al mundial.

¿Cuándo vuelve a la acción por las eliminatorias la selección chilena?

La Roja verá acción por los puntos rumbo al Mundial 2026 recién en marzo del 2025, cuando el 20 visite a Paraguay en Asunción y posteriormente reciba a Ecuador el 25 en el Estadio Nacional.