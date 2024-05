La globalización ha impactado también en el fútbol, donde cada vez es más común el caso de que jugadores nacidos fuera de Chile, lleguen a defender a la selección por lazos familiares. Es la situación del estadounidense Favian Loyola, quien fue llamado a la selección Sub 20. Conoce su historia.

Loyola fue contactado por Nicolás Córdova para sumarse al próximo microciclo de La Roja Sub 20. Su caso recuerda a otros que se han dado en el último tiempo en el país, siendo el más reconocido el de Ben Brereton, quien pudo defender a Chile gracias a su madre. En el caso de Favian, quien lleva la sangre nacional es su padre Jonathan. Por esta razón te contamos su historia futbolística a continuación.

¿Quién es Favian Loyola?

El jugador nació en 18 de mayo de 2005 en Carolina del Norte. Su padre Jonathan nació en Chile y se fue a Estados Unidos, donde fue parte del ejército de aquel país e incluso, estuvo presente en Irak. Loyola papá fue parte de las divisiones inferiores de Universidad de Chile y le transmitió el amor por el fútbol a su hijo.

Loyola ya debutó por Orlando City en la MLS. Imagen: Instagran Favian Loyola.

Favian estuvo en las categorías menores de Universidad Católica, específicamente en la Sub 12 y apadrinado por Mark y Raúl González, de acuerdo a lo informado por La Tercera. Al poco tiempo regresó a Estados Unidos donde vive con su madre italiana, quien también es su representante. Loyola juega en la actualidad en Orlando City, donde ya debutó en la MLS (Primera División de Estados Unidos).

Loyola es zurdo y según él se describe, puede jugar como enganche o extremo por ambas bandas. “Soy un jugador muy creativo, me gusta atacar mucho, correr y hacer goles, pero también defender. No me gustan las derrotas. Por eso me gusta la selección chilena, porque se matan para no perder”, confesó a ADN.

En el 2025 la Copa del Mundo se realizará en Chile y Loyola de 19 años, quiere ganarse un puesto en la consideración de Córdova. En el pasado ya ha jugado por la Sub 19 de Estados Unidos, pero todavía puede decidir a qué seleccionado representar al tener ambas nacionalidades.