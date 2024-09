Danilo Díaz manifestó que la selección chilena tocó fondo pues desde el 2001 no se veía algo tan gris y pidió cabezas en el fútbol chileno.

Danilo Díaz saca la voz por el pueblo y manda duro mensaje a Milad: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo"

La derrota de Chile ante Bolivia desnudó todos los problemas que vive el fútbol chileno hace muchos años. Un asunto de fondo, dirigencial, que fue abordado por el connotado periodista Danilo Díaz en Radio ADN.

En el comentario al final del partido, apuntó a que el Consejo de Presidentes y el directorio de la ANFP son los grandes responsables de lo que atraviesa actualmente la selección chilena.

“Pablo Milad debe hacerse cargo de este desastre. Llegó el momento de que se vayan todos y no quede ni uno solo, como dice la gente. Que se vaya buena parte del Consejo de Presidentes, que nos ha llevado a esta humillación”, manifestó Díaz.

El comunicador agregó muy alterado que “el fútbol chileno ha sido humillado, es llevado a la miseria. Han destruido todo: inferiores, calendarización. Les interesa sólo el cheque que llega de la tele. Por favor, váyanse. Pini, ándate. Cerda, ándate. Milad… Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Gareca no logra tomarle la mano a Chile según indica Danilo Díaz

Críticas de Danilo a Gareca

Danilo Díaz es sensato y no pide la salida de Ricardo Gareca, entendiendo que el remedio sería peor que la enfermedad. Pero sí piensa que no el Tigre no conoce bien el medio chileno y eso le pasa la cuenta.

“En la salida de Berizzo se le hizo caso al aplausómetro, a las redes sociales. Terminamos así, con un DT que no conoce nuestro medio”, manifestó Díaz.

“Pensó que los jugadores locales eran más. Se necesitaba otra conducción. Que perciba cómo es el futbolista local. Antes Chile un tenía modelo de juego, ritmo. Ahora está dos cambios abajo”, sostuvo.

Por eso es tajante en señalar que “Chile, desde lo futbolístico, ha sido eliminado del Mundial. No veo cómo de aquí a octubre o noviembre pueda dar un salto. Hay un proceso de desconfianza con el entrenador. Se pierde confianza con su equipo de trabajo”.