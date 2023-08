Eduardo Berizzo publicará la nómina de la Selección Chilena para las fechas 1 y 2 de las Eliminatorias Mundialistas este viernes 25 de agosto. Varias dudas rondan a La Roja de cara a su debut clasificatorio, por los nombres que entrarán en la nómina internacional definitiva.

Una de las grandes incertidumbres es la de Claudio Bravo, quien en general no ha sido considerado por Eduardo Berizzo. Sin embargo, la gran apuesta es que no será convocado para el debut eliminatorio ante Uruguay y Colombia.

Leo Burgueño, panelista de Pelota Parada de TNT Sports, explicó sus teorías de por qué el capitán no dirá presente en la Selección Chilena esta fecha eliminatoria. Según el argentino, son tres los factores que influirán en su ausencia en la presente nómina, que se conocerá el viernes.

“Yo digo que Bravo no va a estar en la nómina. Hay varios caminos que llevan a eso. No está físicamente, el otro día no fue citado contra Atlético de Madrid. Desde el círculo de Bravo creen que no va a estar. Y tercero, en el diálogo que tuvo con Berizzo también influye y por eso no va a estar”, destacó.

Burgueño, además, abrió el debate sobre el reemplazante del capitán en la fecha eliminatoria. “Ahora, a pregunta es ¿quién va a atajar en Uruguay? Arias tuvo un muy buen partido con Racing ante Boca, pero Cortés no va a atajar contra la U, le debería tocar a De Paul. Y va a llegar con un tiempo de inactividad”, cuestionó.

¿Cuándo debuta la Roja en Eliminatorias?

El viernes 8 de septiembre se estrenará la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas. A las 20:00 horas visitará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuál es el segundo partido de Chile en las Eliminatorias Mundialistas?

Después de visitar a Uruguay en la fecha 1 de las Eliminatorias, la Roja se medirá contra Colombia. El martes 12 de septiembre la selección chilena y la colombiana se enfrentarán desde las 21:30 horas en el estadio Monumental.