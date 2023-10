Gerónimo Rivera toma mate, come bife chorizo y baila cumbia villera. Sin embargo, hace algún tiempo al delantero del Club Atlético Banfield lo han estado sondeando para vestirse con la Roja de Chile… ¿por qué?

Resulta que el Garrinchita, como le dicen sus cercanos, tiene relación con nuestro país a través de su abuela paterna, chilena, por lo que podría, eventualmente, compartir vestuario con Alexis Sánchez, Ben Brereton y Arturo Vidal.

Sin embargo, al joven de veinte años no le seduce tanto la idea. En conversación con Olé, Rivera aseguró que prefiere un bajón con sándwich de milanesa que comer sopaipillas de un carrito. “Si lo pongo en una balanza, me quedo con Argentina, claro. Si me llaman, estoy para mi selección. Yo soy argentino a morir”, señaló el jugador (le faltó el puro “boludo”).

Y es que en la selección chilena hay preocupación por la falta de recambio y, últimamente, se están buscando las soluciones a través del árbol familiar de jugadores extranjeros. Rivera, quien declara que lo tienen “loco con el tema” es uno más de una búsqueda cuyo mejor resultado ha sido Ben Brereton.

Por el momento, Eduardo Berizzo tendrá que seguir esperando el recambio. Mientras tanto, pastelero a tus pasteles: la Roja se concentra para la fecha doble ante Perú y Venezuela y Rivera se prepara para el duelo de Banfield del lunes, ante Arsenal, por la Copa de la Liga Argentina… y también, por qué no decirlo, para ver a la que parece ser su selección, que tendrá fecha doble ante Paraguay y Perú.

