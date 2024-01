La selección chilena lleva dos meses sin entrenador y en la ANFP se toman las cosas con calma. Tanto, que pueden estar a punto de perder al principal candidato a la banca de la Roja: Ricardo Gareca.

Luego de la salida de Eduardo Berizzo y que Nicolás Córdova tomara las riendas para el duelo con Ecuador, el Equipo de Todos puso al Tigre como su prioridad. Los hinchas y hasta la dirigencia del fútbol chileno lo instalaban como uno de los que se peleaban el lugar, pero las cosas pueden cambiar.

América de Cali se metió en la pelea por Ricardo Gareca, el que es ídolo tras sus dos títulos entre 1985 y 1986. Las cosas han avanzado tanto entre ambas partes que desde el club avisaron que el DT prepara un viaje a Colombia en los próximos días para negociar.

Ricardo Gareca viaja a conversar con América de Cali… ¿y se olvida de Chile?

En el América de Cali quedaron con la espina clavada de no poder llevarse a Arturo Vidal y quieren responder quitándole a Ricardo Gareca a Chile. El Tigre es querido por los hinchas y está esperando por un nuevo desafío hace rato, con la Roja entre las principales opciones.

Sin embargo, este miércoles el máximo accionista del club, Tulio Gómez, conversó con Caracol Radio y reveló que está en conversaciones para llevarlo a Colombia. “Sólo lo llamamos esta mañana. No hemos acordado nada, solo sentándonos a conversar”, lanzó.

“Gareca no está contratado. Debo aclarar eso. Simplemente, nos sentamos a conversar con él. Pero no más, que esté contratado, no, para nada. A él le interesa mucho saber cuál es el proyecto directivo del América”, añadió.

Pero eso no fue todo ya que el accionista reveló que Ricardo Gareca viajará a Colombia para negociar con América de Cali. “Él tiene más o menos la idea de cuál es el proyecto deportivo y hemos estado conversando. Debe llegar dentro de poco, en cuatro o cinco días. Pero no viene a firmar, viene a conversar con nosotros”.

Eso sí, más tarde y en conversación con Qué Tal FM, el propio Tulio Gómez reconoció que nuestro país tiene la ventaja. “Lo queremos, pero hoy no es el nuevo técnico. Apareció una oferta de la Roja que nosotros no podríamos superar. Igual tenemos otros candidatos”, sentenció.

Ricardo Gareca se deja querer y deja a Chile esperando mientras conversa con América de Cali. El Tigre todavía no define su futuro y los hinchas de la Roja se inquietan ante la demora del nuevo DT.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca como DT?

A lo largo de su carrera como entrenador, Ricardo Gareca ha dirigido un total de 486 partidos oficiales. En ellos acumula 208 triunfos, 115 empates y 143 derrotas.

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de conocer a su nuevo técnico, Chile se prepara para su próximo desafío. En marzo la Roja disputará dos amistosos ante rivales por confirmar, pero donde suena muy fuerte Francia. Todo esto con miras a la Copa América 2024.

