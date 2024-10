La selección chilena vive un dramático momento en las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde figura en el último lugar de la tabla de posiciones, lejos incluso de la zona de repechaje.

Por lo mismo, la mayor crítica en este momento se las está llevando el técnico Ricardo Gareca, quien no ha logrado puntuar desde su arribo a la banca nacional, incluso luego del fracaso en la Copa América.

Más aún, luego que en los anteriores partidos no ha querido contar con las grandes figuras de la Generación Dorada y, al parecer, para la fecha de noviembre los volverá abrir las puertas.

Así al menos lo ha dejado saber el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien habló de eventuales convocatorias de Arturo Vidal o Charles Aránguiz, en una medida que se ha llevado la crítica de Juvenal Olmos.

Arturo Vidal tiene abiertas las puertas en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

Olmos critica la medida de Gareca en la Roja

El ex entrenador de la selección chilena analizó esta situación en TNT Sports, donde si bien cree que Ricardo Gareca tiene todo el derecho de llamar a quien quiera, marca una postura.

“Si Gareca piensa que Aránguiz y Vidal les sirve para estos dos partidos, los tendría que llamar”, comenzó su explicación Olmos.

“La situación que está el técnico es una situación terminal, él no está partiendo un proceso. ¿Alguien piensa que, si pierde estos dos partidos va a continuar? Va a ser súper difícil”, detalló.

“Yo pienso que un entrenador tiene que traer a su equipo lo mejor que tenga en ese momento, si no llamó a Vidal y Aránguiz en el pasado es porque él pensó que esos jugadores no le servían… Si Vidal y Aránguiz les sirve ahora, yo no veo un inconveniente que no los pueda llamar”, finalizó.