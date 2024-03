La selección chilena está lista para enfrentar a Albania en el amistoso que marcará el debut de Ricardo Gareca como nuevo DT de La Roja, que además espera por Francia. En la previa, Juan Cristóbal Guarello se mandó una extensa explicación sobre el quiebre del camarín nacional y la explicación de por qué Gary Medel no fue convocado.

“Gareca es súper pragmático, no se mete y la hace corta. Sabe que tiene pocos jugadores, nulo recambio y menos tiempo para trabajar. Entonces hizo el siguiente análisis, me lo contaron desde Italia”, lanzó de entrada en su programa La Hora de King Kong.

Agrega que “Gareca dijo: acá hay un conflicto en el camarín de la selección que viene desde la eliminatoria del 2017, cuando Claudio Bravo se pelea con Arturo Vidal, porque Vidal llega con la pipa al partido de Paraguay. Ahí se quiebra el camarín. Siempre hubo distancias, pero ahí se quiebra el camarín”.

“Bravo queda fuera. Reinaldo Rueda, entre optar por Medel, Vidal y Aránguiz… porque ojo, aquí hay una pieza que no está, que es Alexis. Alexis es team Bravo. Pese a que trabaja con Felicevich, Alexis es team Bravo y team Isla”, complementa JCG en un extenso relato.

Los grupos, liderazgo y diferencias de los pesos pesados en La roja

Como es sabido, Guarello explica que “Isla, Bravo y Alexis es un grupo; Vidal y Medel son otro. Rueda opta por el lote de Vidal porque eran demasiados jugadores importantes y titulares. Entre sacrificar a uno, Bravo, y pelearse con cinco titulares, prefirió pelear con uno. Yo hablé con Bravo por teléfono, lo conté en Radio ADN. Lo que dije esa vez en ADN nunca fue desmentido por Bravo. Nunca. Y dije cosas fuertes porque Bravo me contó cosas fuertes, y hay otras cosas que me guardé”.

“Hay un quiebre en la selección chilena. Rueda optó por Vidal y Medel. Luego Lasarte también opta por Vidal y Medel porque, si bien regresa Bravo, no vuelve como capitán. Entonces, cuál es el análisis que hizo Gareca: con el liderazgo de la Banda Pitillo (Medel, Vidal y Aránguiz) Chile se fue cuesta abajo. El equipo nunca tuvo un verdadero liderazgo en el camarín y el equipo no funcionó. Vamos a cambiar de liderazgo. Vamos a cambiar ese liderazgo del camarín y vamos a traer de vuelta a Bravo, que con Alexis e Isla tienen otra forma de gestionar el camarín”, añade “King Kong”.

Guarello profundiza: “y Gareca sacó a Vidal, que está lesionado. Lo podía sacar. Pero sacó a Medel, que es titular en Brasil. Entonces el golpe de timón es muy evidente, porque si llama a Vargas que es uno o dos años menor que Medel, y Vargas está sin jugar, pero no llama a Medel. Es muy evidente”.

Así continuó la sabrosa revelación de Guarello sobre la ausencia de Medel en la selección chilena, el conflicto entre los grupos y el cambio de timón en el liderazgo del camarín con el que golpeó la mesa Gareca:

-“Les voy a dar un dato más: ¿se acuerdan los famosos whatsapp? ¿Se acuerdan que quedó la cagada en Copa América con el peluquero? Al final no era un peluquero, sino flor de mambo que armaron y que después el mismo Lasarte lo reconoció… En los whatsapp de Daniel Behar, el Melón, con Martín Osandón, el gerente de La Serena, en un momento dicen ‘quedó la cagá en la selección y otra vez Bravo fue el sapo’. ¿Ven? Pese a que se dieron un abrazo para la tribuna nunca se arregló la interna. Convivían no más”.

-“Y Bravo sentía que lo habían sacado y quitado la capitanía, y que no se lo merecía. Entonces Gareca dijo: vuelta para atrás. El regreso de Bravo no es tanto por lo futbolístico, sino por el mansaje al camarín: se acabaron los lives, se acabó el mambo, y esto es muy importante: la evangelización. Porque el otro liderazgo era: ándate con Fefe, ándate con Fefe. Y si ustedes ven, en el interregno que no está Bravo y pierde la capitanía, la cantidad de jugadores que recién eran nominados eran reclutados por Vibra, o justo antes de ser nominados. Es una lista larguísima de jugadores: Marcelino Núñez, Brayan Cortés… Alexander Aravena está listo para poder firmar”.

El golpe a la mesa de Gareca

-“Yo acá no estoy defendiendo a Bravo, sólo estoy contando el análisis de Gareca: el liderazgo anterior, Chile dio bote en Copa América y en las eliminatorias, y no le ganó a nadie. Ese liderazgo no está funcionando y quiero otro. Así como Gareca en su momento, se operó de varios jugadores importantes de la selección peruana y los sacó”.

-“Yo no digo que Vidal y Medel pudran el camarín, el problema es que tienen muchos problemas con otro eje duro del camarín: Bravo, Isla y Alexis”.

-“Cuando se estrena la película Mi Amigo Alexis, ¿quiénes van al preestreno? Alexis, obvio, Isla y Bravo… ¡Ah! Ese es el análisis. Tanto así que Alexis iba a ser el capitán. ¿De qué escudería es? Alexis le dice a Bravo el Capi. No es tan importante para Gareca si Bravo va a jugar o no, pero lo va a tener ahí. Y si Bravo está ahí con jinetas, cambia la cosa. Los otros se ponen nerviosos. ¿Gareca habló con Vidal? Sí, habló con todos, pero porque es tremendamente pragmático”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Albania y Francia?

La Roja enfrentará a Albania este viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini de Parma. El martes 26 se verá las caras contra Francia (17:00 horas) en el Vélodrome del Olympique de Marsella.