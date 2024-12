Jordhy Thompson ya había dejado claro hace un tiempo que su preferencia estaría en la Roja por sobre la selección de Ecuador. Por su madre, el antofagastino podría optar a la nacionalidad y defender a La Tri, pero ha repetido insistemente que su objetivo es otro.

Eso sí, Thompson cree que estar en la Premier League de Rusia es algo que no le beneficia mucho. Aunque Ricardo Gareca se ha encargado de desmentir eso durante su estadía en Juan Pinto Durán. Ya convocó a Víctor Dávila cuando el iquiqueño militaba en el CSKA Moscú.

También a Thomas Galdames, quien juega en el Krylya Sovetov junto a otro compatriota: Víctor Méndez, otro que pasó por el Equipo de Todos. Lo hizo con Eduardo Berizzo en la dirección técnica. Ha pasado tiempo, pero el objetivo de Thompson no se ha movido un centímetro.

Jordhy Thompson con la camiseta de la Roja Sub 20. (Andrés Piña/Photosport).

Y así lo manifestó. “Mi mayor meta es estar en la selección. Quiero esforzarme para llegar a eso. Ojalá se me dé la posibilidad. Vamos a seguir entrenando a full para poder llegar”, expuso Thompson en una conversación con BolaVip, donde también reconoció sus ganas de volver a Colo Colo.

Jordhy Thompson se llena de esperanzas con un llamado a la Roja

Si Jordhy Thompson pretende llegar a la Roja lo primero es que rinda a buen nivel en el Orenburg FC, cuadro donde estuvo a préstamo y que luego de esa cesión adquirió su ficha. “El profe Gareca no habló conmigo directamente”, reconoció el ex atacante colocolino, siempre en diálogo con BolaVip.

“Pero sí me mandaron esa carta de reserva en los últimos dos partidos. Eso igual es importante, significa que me están viendo. Como el fútbol ruso no se ve tanto, me gustaría acercarme un poco más para poder mostrarme y para que vean mis condiciones”, apuntó Thompson.

Jordhy Thompson tuvo muchos minutos en Colo Colo bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Agregó que “obviamente mucha gente sabe cómo juego, por el tema de que jugué en Colo Colo, pero me gustaría acercarme para poder demostrar y decir que estoy presente y que puedo aportar a la selección”. Un objetivo que no parece lejano a juzgar por esa reserva.

Tiene sus preferencias de mercado para continuar su carrera. “A cada jugador le gustaría estar en Europa, pero uno de mis grandes sueños es jugar en Argentina o en Brasil. Me gustaría competir, ganarme la titularidad. Soy un jugador bastante competitivo”, cerró Jordhy Thompson con las expectativas altísimas. El tiempo dirá si cumple su gran sueño.