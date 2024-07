Una entretenida conversación tuvo Johnny Herrera, quien fue invitado al programa de Marcelo Ramírez, El Legado, donde habló de la selección chilena y de situaciones particulares que le tocó vivir.

Justo estaban hablando de la personalidad del portero, que lo llevó a triunfar en Universidad de Chile y la Roja, cuando el ex jugador azul trajo a colación una anécdota en la Roja, para ejemplificar.

De inmediato avisó que tenía que ver con Arturo Vidal, con quien, en el último tiempo, además cuando ambos estaban activos como jugadores, tuvieron algunos encontrones.

“Hay una anécdota muy buena que es con Vidal en la selección. Había problema con un compañero de la U de esa época y me dice ‘oye Johnny, vo’ que eres derecho y dices las hue.. como son, por qué no le dices a ese hue.. que deje de sapear'”, comentó Herrera.

El favor de Vidal a Johnny Herrera por un “sapeo”

Fue el propio Johnny Herrera quien reveló más detalles de esa tensa conversación en la interna de la selección chilena sin, obviamente, sin dar el nombre del apuntado por contar cosas de más.

“Lo quedo mirando y le digo que a mí no me consta que yo lo viera haciendo algo malo, entonces no puedo llegar y decirle por algo que no había visto, tengo que tener certeza”, explicó.

Fue el momento en que Vidal subió el tono, aunque no pasó a mayores: “Me dice ‘no poh, si tú sabes’. Le digo que no sé, o le diría”.

“Igual que Vidal me reconozca cómo he sido en la vida, que nos agarramos siempre, es que hice las cosas bien. Si me dijo como ‘vo que erí cara de raja y dices las hue.. como son, por qué no le dices a ese hue.. que deje de sapear'”, finalizó.

