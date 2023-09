Guarello contra la presencia de Cristóbal Campos en La Roja: "No sé qué hace ahí"

Pese a que no vio minuto alguno en la derrota ante Uruguay, en el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la presencia del arquero Cristóbal Campos en la Selección Chilena, provocó la reacción de Juan Cristóbal Guarello.

Tomando en cuenta que el arquero titular para el técnico Eduardo Berizzo es Brayan Cortés, y que su primera alternativa es Gabriel Arias, el meta de Universidad de Chile asoma como el tercero, con amplia opción de jugar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Sin embargo, ante el nivel exhibido por Campos en el Torneo Nacional, donde pierde el puesto con Cristopher Toselli, Guarello no esconde la molestia por su presencia en La Roja.

¿Qué dijo Guarello sobre Cristóbal Campos?

En la edición dominical de su programa en YouTube, La Hora de King Kong, el analista cuestiona la citación de Berizzo en ese puesto, pues asegura que hay otras alternativas.

“Campos no se qué hace en la selección. Yo creo que hay arqueros chilenos que tendrían que estar antes que Campos, pero no nos vamos a meter en esa pelea chica ahora, porque no va a jugar”, expresa Guarello al respecto.

¿Cuántos partidos ha jugado Campos en La Roja?

El nacido en Lonquén, hace 24 años, sólo ha jugado un partido a nivel adulto por la Selección Chilena, que fue el triunfo por 3-0 ante Cuba, el 12 de junio en Concepción.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

El próximo desafío del Equipo de Todos será este martes 12 de septiembre, cuando reciba a Colombia en el Estadio Monumental, a partir de las 21:30 horas.