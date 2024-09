La selección chilena atraviesa un momento delicado en las eliminatorias, debido a que solamente han ganado un partido. Por eso vencer a Bolivia es trascendental este martes en el Estadio Nacional.

Gareca confía que eso va a ocurrir y se pone la capa de superhéroe. “Es el momento nuestro. Es el momento mío como técnico. Es maravilloso estar al frente de una selección de esta categoría, es el momento mío, de nuestro cuerpo técnico, de aparecer”, sostiene.

Piensa que revertir la mala situación “es un desafío hermoso. Todos vivimos presión, pero quiero este momento, estar adentro. Y es el momento de los jugadores de aprovechar este momento, necesitamos vivirlo, como la angustia contra Argentina”.

Gareca espera ser como Perú

Para Gareca el futuro no es tan negro como lo pintan. Y así lo hace saber al comparar lo que hizo como entrenador de Perú, donde lo llevó al Mundial y transformó a los incaicos en potencia.

“Los ranking FIFA no tienen nada que ver ahora. Yo tuve a una selección en el 60 y pico que después estuvo entre los 11 mejores del mundo. Todo se puede en la vida”, sostuvo el Tigre.

“Soy un hombre de mucha fe y confianza. Un jugador no debe estar en el Real Madrid necesariamente. Algunos sí creen eso, que si no están en las mejores ligas no hay chance. Yo no. Me aferro a lo colectivo, no a lo individual”, sostuvo.

Gareca va a disputar su segundo partido con Chile por las eliminatorias, el gran objetivo que se le planteó cuando llegó a la Roja.