Si bien había entusiasmado a todos con lo hecho en los partidos amistosos, el proceso de Ricardo Gareca en Chile se ha complicado por los puntos. La Roja tuvo una Copa América para el olvido y en su regreso a las Eliminatorias Sudamericanas, jugó uno de sus peores partidos ante Argentina.

La situación ha comenzado a generar ruido en los hinchas, donde algunos incluso piden la cabeza del Tigre. No obstante, el técnico se lo toma con calma y le mete presión a su manera a los jugadores nacionales.

Este lunes previo al duelo con Bolivia, el DT conversó con los medios de comunicación y se refirió al sello que quiere instaurar en la Roja. Pero lo que nadie se esperaba era que el entrenador le pusiera un plazo muy cercano al plantel para mostrar lo que está trabajando.

Gareca le mete presión a Chile para mostrar la versión que quiere

Ricardo Gareca sabe que tiene una tarea cuesta arriba ante los últimos resultados obtenidos con Chile. La falta de gol, el no sumar puntos y la urgencia por escalar en las Eliminatorias Sudamericanas tienen al Tigre obligado a ganar ante Bolivia para no complicarse más.

Ricardo Gareca se refirió a cuándo se verá el sello que busca instalar en Chile. Foto: Photosport.

Este lunes en conferencia de prensa el DT de la Roja se refirió al sello, desaparecido en partidos oficiales, que quiere para nuestro país. “Siempre salimos a buscar el resultado más allá de lo que puedan pensar o analizar. Chile siempre sale a buscar el resultado, a veces nos dejan más y otras menos, depende de muchas circunstancias”.

En esa misma línea, Ricardo Gareca pidió entender que Chile se está renovando. “Estamos pensando, este es un grupo que se está conformando. Chile está en un proceso, les guste o no, porque son muchachos que jugaban el primer partido de esta clase de nivel internacional”.

“No tengo ningún reparo, lo he hecho en otros procesos y lo voy a hacer ahora. Lo que nos sobra es confianza en los muchachos, puede jugar uno que nunca lo hizo y no tengo problema en eso, de que vaya de arranque, porque están preparados y buscan esa oportunidad. Estamos en ese proceso, buscando un grupo compacto, competitivo y se le presentan oportunidades a muchachos para enfrentar estas situaciones. Estamos en condiciones de poder hacerlo”, complementó.

De hecho, Ricardo Gareca remarcó que ir a buscar puntos como loco no servirá de nada. “Hay que pensar en los partidos, que no se puede salir a la locura más allá de la necesidad de ganar mañana. No, desde la locura es probable que no sea un resultado beneficioso. Ahora desde la tranquilidad, de pensar, de ejecutar, creo que sí tenemos posibilidades y con el apoyo de la gente. Me gusta darles participación a la gente porque cree en nosotros, confía en los muchachos y el equipo. Son nacionalistas, independiente de quién esté en la cancha, apoya”.

“Puede haber crítica y es parte de las posibilidades, pero hay gente incondicional a la selección y esos ojalá mañana el aforo que permita estar en el estadio pueda ser completo, que vengan con predisposición porque la necesitamos. Más allá de ver un buen funcionamiento, buen juego y ojalá un triunfo que les permita estar tranquilos, necesitamos una parte de ellos donde haya tranquilidad y optimismo, sobre todas las cosas. Eso es fundamental”, añadió.

Finalmente y consultado por el plazo en que se verá su sello al mando de Chile, Ricardo Gareca le metió presión al plantel. “Mañana, espero que mañana lo podamos ver así. Que lo vea yo y lo vean ustedes”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca con Chile?

Desde su estreno ante Albania hasta la derrota con Argentina, Ricardo Gareca ha logrado dirigir un total de 7 partidos oficiales con Chile. En ellos ha conseguido 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, con 8 goles a favor y 7 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Chile tendrá que ir a buscar tres puntos claves ante Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibe a la Verde este martes 10 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

