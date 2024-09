La selección chilena ya no tiene margen de error y, tras complicar su camino en las Eliminatorias Sudamericanas, sale obligada a ganar. La Roja se verá las caras con Bolivia este martes con la misión de dejar tres puntos en casa que le permitan recuperar terreno en la tabla de posiciones.

La tarea no será sencilla no sólo porque no se ha visto bien en la cancha, sino que también porque está en sequía goleadora. Es por ello que este lunes en el último entrenamiento antes del partido, Ricardo Gareca sacó a sus jugadores de Juan Pinto Durán para llevarlos al Estadio Nacional.

El plantel de la Roja realizó su práctica previa al choque con la Verde en el coloso de Ñuñoa, donde reconoció el campo de juego. Ahí no sólo hubo un buen ambiente, sino que también novedades de lo que puede ser la formación para un duelo donde no sirve otra cosa que no sea ganar.

Chile entrena en el Estadio Nacional con la mira puesta en Bolivia

La derrota ante Argentina dejó a Chile con la obligación de ganarle a Bolivia para no hundirse en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, por lo que sumar de a tres será vital para no complicar más las cosas.

Chile entrenó en el Estadio Nacional a la espera del duelo con Bolivia. Foto: Photosport.

Ricardo Gareca lo tiene claro y es por ello que este lunes llevó al plantel a entrenar nada menos que al Estadio Nacional. La Roja volverá a ser local por los puntos en el coloso de Ñuñoa después de cuatro años, por lo que hay varios que no han logrado vivir la experiencia.

El Tigre realizó la práctica con sus pupilos en el principal reducto de nuestro país con varias novedades. Si bien en las últimas horas se ha hablado de una formación definida, el DT sorprendió con una variante inesperada en el ataque.

Esta sería la dupla de Eduardo Vargas y Ben Brereton Díaz, algo que ya se vio en la Copa América de Brasil, dando resultados precisamente contra Bolivia. Eso sí, el entrenador optó por jugar al misterio al respecto y evitó confirmar una oncena.

El único punto amargo para nuestro país será lo que pase en las galerías. Y es que a pesar de los constantes pedidos por evitar cantos racistas, no han faltado quienes han insistido y ahora dejan al Equipo de Todos con aforo reducido a la mitad de la capacidad.

Chile tendrá que luchar en una dura llave con Bolivia para no seguir complicándose en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja está obligada a ganar si no quiere depender de otros resultados, por lo que ruega por el apoyo de los hinchas.

¿Cuándo juega Chile con Bolivia?

Chile recibe a Bolivia con la obligación de ganar para escalar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo está programado para este martes 10 de septiembre a partir de las 18:00 horas.

¿Cuándo es la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas?

Chile cerrará la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre con Bolivia y pondrá la mira en lo que se viene. La Roja volverá a la acción el próximo 10 de octubre, cuando enfrente a Brasil en nuestro país.

