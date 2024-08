Ricardo Gareca sigue su tour para compartir con los chilenos del fútbol extranjero. Ahora, dio pistas de un nuevo convocado para la Roja. No estuvo en la Copa América.

Ricardo Gareca tiene la mente puesta en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde Chile se encuentra en una delicada posición. Apenas cinco puntos tiene la Roja, que se ubica en el octavo lugar y por ahora se está quedando fuera hasta del repechaje camino a la Copa del Mundo.

Para los partidos frente a Argentina en Buenos Aires (5 de septiembre) y Bolivia en Santiago (10 de septiembre), el Tigre se ha reunido con diferentes seleccionados alrededor del mundo y analizado sus presentes para ser convocados para la Roja. Ya visitó a varios en Europa.

Ahora el turno fue de los chilenos que militan en el fútbol argentino. Gareca se reunió con Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, ambos de excelente pasar en Huracán. Se juntó con ellos este jueves 15 de agosto y discutió, en reuniones individuales, sus presentes futbolísticos.

Las reuniones se efectuaron después de Gareca, junto al preparador físico de la Roja, Néstor Bonillo, visitaran el Estadio Más Monumental de River Plate. Ahí jugarán Chile y Argentina. Se chequearon las condiciones de los camarines, túneles y salidas al campo de juego, el estado de la cancha y las áreas técnicas.

Ricardo Gareca se juntó con los chilenos de Huracán. Habló con Rodrigo Echeverría | ANFP

Gareca da pistas de su nuevo convocado: Williams Alarcón

Rodrigo Echeverría se ha instalado como un nombre importante en la Roja de Ricardo Gareca, pero Williams Alarcón no ha tenido una oportunidad con el seleccionador nacional. El Tigre no lo llamó a la gira por Europa y tampoco lo convocó para la Copa América 2024, donde Chile no pasó de fase de grupos.

Ahora, Williams Alarcón se instala como una opción para los partidos de Eliminatorias al Mundial 2026 que vienen en septiembre. Su presente en Huracán lo avala: en este segundo semestre, ha jugado todos los partidos del Globo. Suma un gol, que le anotó a San Lorenzo el pasado 20 de julio.

Ricardo Gareca se juntó con los chilenos de Huracán. Habló con Williams Alarcón | ANFP

