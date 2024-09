Si bien advierten que "las relaciones no están cortadas", el club mexicano está molesto con la Selección por la citación del volante para la pasada fecha FIFA pese a estar lesionado.

El volante Diego Valdés no pudo estar presente con la Selección Chilena en la pasada fecha FIFA, a raíz de una lesión en el hombro derecho que sufrió en un partido del América, pero se espera que pueda aparecer en la citación de Ricardo Gareca para la siguiente doble jornada de Eliminatorias.

Una situación que no hace más que extender y hacer público el conflicto que existe entre el club mexicano y La Roja por el estado físico del creativo. Prueba de ello ocurrió en octubre del año pasado, tras la molestia que sufrió ante Venezuelaen Maturín.

De hecho, según reporta la periodista Rocío Ayala de Radio ADN, existe “una relación que no está cortada, pero sí bien compleja” entre la Selección y el América, para luego entregar detalles del conflicto donde Diego Valdés aparece como “jamón del sandwich”.

¿Por qué están en conflicto la Selección y el América?

“Resulta que a la dirigencia del club mexicano no le gustó para nada que el cuerpo técnico de Gareca fuera tan enfático de traer a Diego Valdés, para hacerle los exámenes de este problema en el hombro. No les gustó que viajara ocho horas, estar acá para que no lo convocaran, lejos del club”, agrega.

Pero no es lo único, pues la periodista señala que “ahora en La Roja están nerviosos porque el técnico del América (André Jardine) anunció que lo va a poner al chileno, que no está al 100 por ciento, que sigue con problemas, pero que lo necesita en el partido de hoy por el Campeones Cup“.

“Si hubiese que describir de alguna manera cómo está la relación entre ambas partes, es que son tensas“, finaliza la reportera respecto de este nuevo capítulo en la discusión entre club y selección, aunque al ser fecha FIFA, quien tiene las de ganar es el representativo nacional.

Diego Valdés volvió a jugar el pasado fin de semana con el América (Getty Images)

Los números de Diego Valdés en esta temporada

En el comienzo de una nueva campaña en Norteamérica, el nacional disputó tres juegos de la Leagues Cup y otros tres cotejos en el torneo de Apertura en la Liga MX, para sumar un total de 359 minutos en cancha, donde registra un gol y una asistencia.