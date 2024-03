Claudio Bravo habló en su regreso a la selección chilena y es parte de La Roja de cara a los amistosos contra Albania y Francia, en lo que será el debut de Ricardo Gareca como reemplazante de Eduardo Berizzo y nuevo entrenador del Equipo de Todos.

El arquero e histórico jugador nacional, vuelve a la selección después de varios meses, en los que estuvo cortado por el Toto Berizzo.

“Contento de ver a otros compañeros que se han ganado la oportunidad de este inicio de proceso, que ojalá sea grandioso y volvamos a un Mundial”, dijo Bravo.

El meta agrega que su retorno “me lo tomo con felicidad y tranquilidad, no tengo un horizonte tan lejano, estoy en el día a día. Intento ayudar de donde me toque hacerlo, en eso hay que tener oficio y experiencia. Tiempo para muchas cosas no existen en el horizonte de llevar a Chile al Mundial. La selección necesita de todo el mundo”.

Bravo: día a día y las lesiones

“Disfruto el día a día, fui a Betis por un año y ahora serán cuatro. Quiero dar lo mejor, y aprovechar oportunidades, lo valioso es ayudar de donde me toque. No hay más chances ni tiempo ni oportunidades, ahora debemos aportar”, complementa.

Añadió que “es importante la competencia, que cada uno aporte de donde está, entrenando, compitiendo, haciéndolo bien en los clubes. Eso sube el nivel, la competencia, beneficia a la selección. Tener mejores actuaciones internacionales en las ligas o chilenos jugando en el exterior. Las ganas y deseos de hacer las cosas bien están, hacerlo bien en estos dos encuentros que son importantes. No dejar pasar oportunidades que son ahora”.

En Betis, Bravo ha tenido muy pocas oportunidades para jugar con la titularidad de Rui Silva en La Liga. Además, en los últimos meses el meta ha sido baja por culpa de las lesiones.

“Las lesiones son propias de la edad, me programaba para jugar hasta los 35 y sigo aquí con casi 41 años. Es lógico convivir con lesiones, hemos tenido una racha así en el club, sería extraño que no me pasara a mí. Me siento como uno más, aportando al máximo para hacer las cosas bien”, sentenció Bravo.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Albania y Francia?

La Roja enfrentará a Albania este viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini de Parma. El martes 26 se verá las caras contra Francia (17:00 horas) en el Vélodrome del Olympique de Marsella.