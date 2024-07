Claudio Bravo cuenta sus dos grandes incentivos para evitar el retiro: "Me preocupa el ahora"

Claudio Bravo no pudo terminar en la cancha la participación de la Roja en la Copa América 2024 y durante el certamen incluso llegó a hablarse de un retiro anticipado del legendario golero. Pero el oriundo de Viluco todavía tiene muchas evaluaciones que hacer respecto de eso.

Fiel a las declaraciones que ha entregado en el último tiempo, Bravo reiteró que su interés está en disfrutar el devenir diario. No proyectarse mucho. “No me preocupa el futuro, sino el ahora. No miro tan lejanamente. Vienen vacaciones, veremos si son más largas de lo habitual o no”, manifestó el golero, quien el 30 de junio quedó como agente libre tras su paso por el Betis español.

“Pero serán decisiones que ya me tocará tomar con mi familia, ya más tranquilo. El rendimiento te marca muchas cosas, si no hubiese sido bueno diría que ya sería momento de quedarme en casa”, aclaró el legendario capitán del equipo chileno bicampeón de América.

Razón tiene de sobra. Hasta el Dibu Martínez le dedicó muchos elogios tras la gran actuación de Bravo contra Argentina. El portero del actual campeón mundial derechamente no entiende cómo puede mantener un nivel tan alto con 41 años cumplidos.

Claudio Bravo fue la gran figura de Chile ante Argentina. (Mitchell Leff/Getty Images).

Eso sí, parece haber grandes razones para pensar en extender su vasta y laureada trayectoria. “Está el incentivo de jugar bien y que tus cercanos te empujan a seguir, pero ya lo veremos”, afirmó Bravo, quien dejó en punto suspensivo una determinación clave en el ámbito personal y familiar.

Claudio Bravo evalúa entre el retiro o seguir activo: “Sigo haciendo cosas como cuando tenía 25 años”

Claudio Bravo sabe que en este momento de su vida, cada día que pasa es una jornada menos para su retiro. Pero entiende que aún es capaz de extender su presencia en la actividad. “Sigo entrenando bien”, apuntó el meta que jugó en el Barcelona de España y el Manchester City de Inglaterra, además de la Real Sociedad.

“Sigo haciendo las cosas que cuando tenía 25, 30 años. El paso del tiempo te limita en ciertas cosas, pero va de la mano del rendimiento”, sentenció Bravo, quien entre una interrogante y otra dejó abierta la puerta para que algún club se interese en su fichaje.

Claudio Bravo es el capitán de la selección chilena. (Andrés Piña/Photosport).

En su momento, se habló de las intenciones de Colo Colo por repatriarlo, aunque eso tiene directa relación con un traspaso de Brayan Cortés. Pero el Indio sigue sin moverse del estadio Monumental. También aparecieron interesados en la Major League Soccer de Estados Unidos, como el Inter Miami, donde podría encontrarse con Lionel Messi. El tiempo dirá…

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!