El volante afirmó que no está en su planes prioritarios volver a la selección chilena, aunque no rechazaría un llamado de Gareca. “Estamos en tiempos que deberíamos integrar gente más joven, darles más minutos y experiencia”, afirmó.

Charles Aránguiz fue presentado en sociedad como flamante nuevo jugador de Universidad de Chile. Tras una larga espera el Príncipe ya es azul y ahora queda afinar los últimos detalles en torno a su debut, que bien podría ser este sábado en el Superclásico ante Colo Colo.

Sin embargo, no solo de su futuro inmediato con la U se habló en su presentación, sino que también de la chance de que pueda volver a vestir la camiseta de la selección chilena.

Una de las consultas de la prensa apuntó a esa posibilidad, chance que el propio volante descartó, afirmando que el nivel de nuestro torneo está por debajo de lo que requerido para jugar en el equipo de todos.

“La verdad no lo sé. La liga chilena está un escalón abajo del resto. No me podría negar a la Selección, pero también estamos en tiempos que deberíamos integrar gente más joven, darles más minutos y experiencia”, afirmó Charles.

En ese sentido, el bicampeón de América lanzó que “lo primero, es personal, quiero recuperar el ritmo, tratar de ganar minutos, seré evaluado como todos mis compañeros, tendré que estar en la mejor forma posible para darle opción al entrenador y después veremos. Hoy en día estamos un escalón abajo”.

Charles Aránguiz ha jugado 101 partidos en la selección chilena. ¿Sumará más de la mano de Ricardo Gareca? | Foto: Photosport.

Aránguiz no juega en la Roja desde el 17 de octubre del 2023, día en que se cayó por 3-0 ante Venezuela. En ese duelo jugado en el Estadio Monumental de Maturín el Príncipe fue reemplazado al entretiempo por Marcelino Núñez.

En total Charles Aránguiz ha jugado 101 partidos con la Roja, anotando siete goles y entregando once asistencias. ¿Podrá volver al equipo de todos con 35 años el Príncipe?

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o GoogleNews.