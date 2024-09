¿Hay que temerle a Bolivia? Es difícil saber si la Selección Chilena debe tener miedo después del rotundo 4-0 que los altiplánicos le propinaron a Venezuela. Fuera de casa, la Verde nunca es la misma.

Sin embargo, el bajo nivel mostrado por los once de Ricardo Gareca tampoco dan para esperanzarse mucho. El Tigre no ha logrado convencer en sus primeros duelos con la Roja y la paciencia comienza a agotarse.

Ante Argentina, de todas formas, eran puntos que se podían pensar perdidos. La diferencia cósmica en el presente de ambas selecciones no daban para mucha ilusión y la caída por 3-0 en Buenos Aires sólo fue la ratificación de algo que se podía preveer.

Otra cosa es que los bolivianos vengan a subestimar a la Roja. Es lo que ha estado pasando en los medios altiplánicos, que creen haberle sacado la foto al equipo de Gareca y lo han puesto por el suelo.

En Bolivia creen que pueden venir por tres puntos

El medio La Razón hizo un largo análisis de lo que será el duelo ante la Roja. “Chile no logra levantar cabeza. Argentina le propinó una goleada que lo hundió en la tabla de posiciones de las clasificatorias sudamericanas y su sueño de ir al Mundial-2026 se estrelló, una vez más, con la implacable realidad”, partieron señalando.

“Las cifras de las clasificatorias no permiten abrigar esperanzas para los chilenos. La Roja, con cinco puntos, ocupa el penúltimo lugar de un total de 10 selecciones. De los siete partidos que ha disputado sólo ha ganado uno, precisamente ante los peruanos y de local; empató dos, y perdió cuatro”, prosigue el medio, que además pone el supuesto “recambio” de Chile como algo aún por realizar.

“El técnico argentino debe lidiar con el recambio generacional tras la salida progresiva de los referentes de la llamada ‘Generación dorada’, que consiguió ganar la Copa América de Chile en 2015 y la de Estados Unidos al año siguiente. Mientras Gareca no ha convocado a Arturo Vidal y a Gary Medel, el arquero Claudio Bravo anunció su retiro y Alexis Sánchez no fue llamado por una lesión. Pero las transición no se consolida, sigue convocando a veteranos como el delantero Eduardo Vargas”, cerraron.

¿Cuándo juega la Roja con Bolivia?

Después de la derrota frente a Argentina, Chile se enfoca en la visita de Bolivia. La Roja recibe a la Verde el martes 10 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.