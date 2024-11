Bichi Borghi reprocha al Tigre Gareca por un ausente de la Roja: "No sé por qué falta"

Claudio Borghi vivió la misma experiencia que Ricardo Gareca atraviesa en este momento en la Roja. Además de haber dirigido a la selección chilena, el Bichi fue muy criticado en su minuto por la gestión que llevó a cabo en la dirección técnica de aquel combinado.

El Bichi Borghi estuvo de comentarista en el partido que Colo Colo le ganó a Deportes Iquique con mucha comodidad. Y analizó una ausencia del Tigre en la convocatoria para afrontar la fecha FIFA doble de noviembre. Chile está colista en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.

Y tendrá un desafío ante Perú en condición de visitante, mientras que recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional. Para esos compromisos, Gareca sorprendió con el retorno de un delantero de buen presente en la Major League Soccer. De hace meses.

Se trata de Felipe Mora, atacante del Portland Timbers. Sin embargo, para Claudio Borghi faltó un jugador del cuadro iquiqueño. Un bastión en el ataque de los Dragones Celestes, autor de 11 goles y siete asistencias en el Campeonato Nacional 2024.

Las referencias son para Steffan Pino, centrodelantero que roza los dos metros de estatura. Un ariete que siempre ha cautivado el ojo futbolístico del Bichi, un talentosísimo enganche que llegó a ser fichaje del AC Milan en 1987. El larguirucho atacante dejó alguna muestra de su calidad en el estadio Monumental.

Steffan Pino enfrenta la marca de Emiliano Amor en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y eso no pasó inadvertido a los ojos de Borghi. “No sé por qué falta en la selección”, opinó el comentarista de TNT Sports en torno al ex jugador de Universidad de Concepción, Deportes Recoleta y Deportes Melipilla, entre tantos otros clubes. Alguna vez, Reinaldo Rueda lo convocó para un microciclo. Pero nunca más apareció en Juan Pinto Durán.

Si Borghi fuera Gareca llamaría a Steffan Pino a la Roja…

Si Claudio Borghi fuera Ricardo Gareca en la Roja, hace rato que el nombre de Steffan Pino habría aparecido. Aunque como no es así, el Bichi asume naturalmente el derecho que tiene el Tigre de hacer convocatorias a su antojo. Es más, la inclusión de Mora no fue el único retoque ofensivo.

También apareció citado Alexander Aravena, quien ha tenido un rendimiento en franco ascenso con la camiseta de Gremio en Brasil. Y nuevamente se quedó fuera Ben Brereton, quien lucha por remontar su presente en el Southampton de la Premier League de Inglaterra. Hasta cerró ciclos con su antiguo look.

Steffan Pino celebra uno de los goles que le convirtió a Cobreloa. (Alex Diaz/Photosport).

“No me voy a meter en temas que no me corresponden”, dijo Borghi, quien tendría sí o sí a Pino en la selección chilena. La misma idea la ha reiterado muchas veces y entre los adeptos que encontró, apareció un compañero suyo en Todos Somos Técnicos: el periodista Manuel de Tezanos.