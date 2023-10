Berizzo se queja por Mundial 2030: "Lo comercial se impone a lo deportivo y no me agrada"

Dentro de todos los temas que abordó el técnico de La Roja, Eduardo Berizzo, en conferencia de prensa previa a sus duelos por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se le consultó por la marginación de Chile para organizar el Mundial 2030.

Si bien indica que hablar del tema “no me corresponde, porque no soy el indicado ni conozco los procesos de selección para las sedes, eso es algo que se resuelve en otra área”, el argentino desliza una fuerte crítica hacia la FIFA y Conmebol por esta decisión.

¿Qué dijo Berizzo sobre el Mundial 2030?

“Creo que nuestro presidente (Pablo Milad) exigirá las explicaciones de por qué empezaron cuatro y sólo hubo tres al final, pero no me gusta meterme en áreas que no me corresponden, esas explicaciones se exigen a otro nivel“, parte su discurso el DT de La Roja.

Aunque en esa línea, Berizzo sostiene que “sí deberíamos saber cuál es el proceso de selección. Pero no tengo la respuesta correcta, porque no sé cómo se eligen”, para luego apuntar contra FIFA y Conmebol.

“Desconozco por qué se toman las decisiones, no podría opinar, pero no me gusta victimizarme ni mucho menos por las decisiones ajenas, lo que sí me gustaría saber cuáles son los puntos de elección”, agrega el técnico de Chile.

Y en ese sentido, Berizzo propone “sería transparente que la FIFA explique que por un partido se desplace a otras selecciones, porque pareciera que se quiere contentar a más federaciones y países, y llevar el fútbol a donde mande el dinero. A veces lo comercial se impone a lo deportivo y eso no me agrada“.

¿Cuándo juega Chile en Eliminatorias?

La Roja prepara la tercera y cuarta fecha del camino hacia el Mundial 2026. El próximo jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas chocan con Perú, para luego enfrentar a Venezuela el martes 17 desde las 18:00 horas.