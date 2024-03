Albania enfrenta a la selección chilena este viernes en el primer duelo amistoso de la presente fecha FIFA. Será el estreno de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de La Roja y en el conjunto europeo los ojos están puestos en Alexis Sánchez.

En rueda de prensa, el jugador de los registros del Atalanta, Berat Djimsiti, acompañó al seleccionador de Albania, Sylvinho. El defensa dejó elogios para Alexis y explicó cómo lo intentarán detener.

“Sánchez ha tenido una carrera muy respetable, ha jugado en grandes equipos, no sólo en el Inter de Milán. Es un jugador de gran calidad y talla mundial”, dijo Djimsiti.

Agregó: “¿cómo puedes detenerlo? Un solo jugador no puede detenerlo. Es la fuerza del equipo la que debe detenerlo y a todo Chile, no sólo a un jugador. Un jugador no puede hacer la diferencia de forma individual”.

Albania pretende ser local contra Chile en Italia

Por otro lado, Berat Djimsiti abordó el hecho de enfrentar a Chile en Italia, específicamente en Parma. Albania queda frente a Italia separados por el lado del Mar Mediterráneo que baña la Península de los Balcanes.

“Que tengamos jugadores que jugamos en Italia, como yo y Kristjan Asllani (compañero de Alexis en el Inter), es algo que nos empuja a jugar más en Italia. Sabemos cómo es el fútbol aquí, y en Italia hay muchos albaneses que nos apoyarán mañana”, sentenció el zaguero.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Albania y Francia?

La Roja enfrentará a Albania este viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini de Parma. El martes 26 se verá las caras contra Francia (17:00 horas) en el Vélodrome del Olympique de Marsella.