La selección chilena está obligada a ganarle a Bolivia para no seguir cediendo terreno en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se complicó tras caer goleada ante Argentina y ahora tendrá que sumar de a tres como sea contra la Verde en el Estadio Nacional.

Ricardo Gareca tiene mucha presión no sólo por el juego, sino que también por la sequía de cuatro partidos sin marcar. Es por ello que este lunes, en la última práctica en el Estadio Nacional, hubo una situación que llamó la atención: Eduardo Vargas y Ben Brereton trabajaron como dupla de ataque.

A pesar de que siempre el cambio durante los partidos ha sido entre ambos, el Tigre piensa enfrentar a Bolivia con ambos atacantes al mismo tiempo en la cancha. Algo que si bien no confirmó, sí dejó entrever y que ya ilusiona a los hinchas.

¿Desde el arranque? Gareca prueba a la dupla Brereton – Vargas en Chile

Chile piensa en modificaciones para dejar los tres puntos en casa ante Bolivia y una de ellas tiene emocionados a los hinchas. Eduardo Vargas y Ben Brereton Díaz pueden volver a ser dupla en ataque, tal como dejó entrever Ricardo Gareca este lunes en conferencia de prensa.

El Tigre fue consultado sobre esta opción tras lo visto en la última práctica en el Estadio Nacional y jugó al misterio. “Puede ser, estoy viendo y contemplando todo. Lo único que quiero es sacar el partido adelante, que es lo más importante. Sacarlo como sea es más difícil. Con algo más definido, con tranquilidad, determinación y buen juego, es más probable. Estamos analizando las variantes, todas pueden ser”.

En esa misma línea, no esquivó la opción de que Ben Brereton y Eduardo Vargas vuelvan a compartir como doble 9. “Siempre hay información que se filtra así que no me sorprende la pregunta, pero estamos viendo las variantes con las que el equipo pueda sentirse mejor mañana. En cuanto a lo que resolvamos, estamos tranquilos porque sé que estamos en condiciones de responder porque los veo bien”.

“Más allá de lo que nos tocó vivir, de la urgencia de ganar, de análisis o rachas que perduran un poco, los veo bien a ellos. Estamos bien todos, viendo lo que nos jugamos mañana”, añadió el DT.

Eso sí, Ricardo Gareca avisó que todavía tiene algunas dudas por lo que esperará hasta antes del partido para confirmar su formación. “No tengo definido el equipo, para eso tengo que esperar un día más. Los entrenadores de selección no tenemos tiempo de nada, entonces hay que dejar recuperar, aparecen molestias o situaciones imprevistas”.

De hecho, puso como ejemplo lo ocurrido hace unos días. “Perdimos tres jugadores con 10 minutitos de fútbol acá. Aparte que los que jugaron en Argentina perdí cinco jugadores, la mitad del equipo. El que salió a jugar a la Copa América, a diferencia de Argentina que sólo perdió a Messi, nosotros a cinco jugadores. Lo aclaro como referencia, pero no lo pongo como excusa ni terminado el partido ni ahora”.

“Hago referencia para esperar hasta último momento para ver cómo llegan. Eso nos lleva a esperar para dar una formación definitiva, con los muchachos que van a estar bien para el partido”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Eduardo Vargas con Chile?

Desde su debut en 2009 hasta ahora, Eduardo Vargas ha logrado disputar un total de 113 partidos con Chile. En ellos ha marcado 42 goles en los 8.290 minutos que ha estado dentro del campo de juego, alcanzando 45 triunfos, 27 empates y 41 derrotas.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton con Chile?

Tras sus minutos ante Argentina, Ben Brereton Díaz llegó a los 34 partidos oficiales disputados con Chile. En ellos ha marcado 7 goles en 1.929 minutos, logrando 11 triunfos, 9 empates y 14 derrotas.

