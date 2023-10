Si bien las principales críticas de los hinchas tras la derrota histórica de la Selección Chilena, por 0-3 en Venezuela, fueron dirigidas al técnico Eduardo Berizzo, no son pocos los que apuntan como un “punto de quiebre” en el cotejo la insólita expulsión de Marcelino Núñez.

A poco menos de 13 minutos de entrar al campo, en el entretiempo por Charles Aránguiz, el volante de Norwich City empujó al árbitro brasileño Flavio de Souza tras la tarjeta amarilla, por lo que recibe la roja y deja a su equipo con 10 futbolistas.

Entre los que apuntan a Núñez como uno de los grandes responsables de la caída de La Roja se ubica Jean Beausejour, quien a la hora de analizar el partido para ESPN, sostiene que su actitud fue clave para que el equipo de Berizzo se descompensara y fuera goleado por Venezuela.

“Para mí no es difícil obviar el error de Paulo Díaz, no, porque es un error parte del juego. Pero hay un antes y un después con la expulsión, no puedo no analizarla en un contexto general”, parte su análisis el bicampeón de América.

¿Por qué culpa a Núñez por derrota en Venezuela?

En la misma línea, el ex lateral izquierdo añade que “incluso con el error del primer tiempo, Chile ya venía, se sentía en el ambiente que lo podía empatar. Si lo empata o no es otra cosa peor no hubiese terminado deformado de la manera que terminó y es a partir de la expulsión“.

No quedo allí, pues Beausejour finaliza su opinión apuntando que “la ilusión de que Venezuela era un actor secundario se acabó hace 15 años, es parte del diagnóstico erróneo que tenemos de esto. Cuando hacemos esto, posiblemente la solución sea errada”.

¿Cuántos partidos se perderá Núñez?

En un principio, al recibir doble tarjeta amarilla, Marcelino se perderá el próximo partido de La Roja, el jueves 16 de noviembre, cuando se reciba a Paraguay en el Estadio Monumental.

Sin embargo, todo dependerá del informe arbitral de Flavio de Souza, pues si considera el gesto del nacional como una agresión, podría perderse el resto de la fecha FIFA de Noviembre.

