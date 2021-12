La selección chilena enfrentará dos amistosos esta semana, para que Martín Lasarte pueda probar jugadores. Algo que tiene entusiasmados a los futbolistas que se juegan una chance de ser parte del recambio de la Roja.

Uno de ellos es Víctor Felipe Méndez, el volante de Unión Española, que se ganó la oportunidad de estar ante México y El Salvador por sus buenas actuaciones en Santa Laura.

El capitán hispano comentó que "me siento muy contento, era una oportunidad que estaba buscando hace tiempo, lo tomo con tranquilidad, estar acá es un honor y felicidad inmensa. Espero estar a la altura"

Luego señaló que no le interesa que sean partidos no oficiales. "Para la Selección no existen los amistosos, la Selección siempre se juega algo. Es importante para el técnico probar nuevos jugadores y hay varios que no han tenido la opción de jugar en la adulta, ahora el técnico tendrá más opciones para seleccionar para las clasificatorias".

Finalmente, Méndez comentó que "este trabajo es un fin de cosas, uno se esfuerza en el club, para estar acá hay que hacerlo bien en tu club y me pilla en un buen momento. Trabajé mucho para poder estar acá".