La Roja se prepara para el segundo paso en la era de Eduardo Berizzo y se medirá ante Túnez por la semifinal de la Copa Kirin. La selección nacional se enfrentará ante el combinado tunecino este viernes, el mismo día en que se conocerá el fallo de la FIFA por el caso de Byron Castillo, y desde Japón están expectantes.

Los dirigidos del Toto debutarán en la Copa Kirin con un ojo puesto en Suiza. Según comentó Tomás Alarcón, quien está en tierras japonesas con la Roja, el tema se comenta en los entrenamientos, aunque también se mantienen enfocados en este nuevo proceso.

"Hemos hablado más de los entrenamientos y la forma en que queremos jugar, pero no te voy a mentir: obviamente sí se habla y es algo de lo que todos estamos pendientes. Pero también estamos conscientes de que hay una posibilidad de no ir, es algo que no depende de nosotros", afirmó en conversación con TNT Sports.

A nivel personal, el ex O'Higgins y ahora militante del Cádiz de España reveló que está "muy ilusionado" ante la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. "Es algo que cualquier jugador sueña, todos queremos jugar un Mundial, todos anhelamos eso. Y obvio que eso te puede cambiar la vida, es algo que le cambia la vida a muchas personas", agregó.

"Es un trabajo de muchos años donde se puede consagrar con una ida al Mundial, donde juegan los mejores países del mundo, donde hay mucho trabajo detrás que la gente no ve. Cada uno de los jugadores podría cambiar su futuro después de un Mundial. Hay muchas cosas que conllevan a tener intacta esa ilusión y sea cada vez más grande", concluyó.