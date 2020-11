Oficial: Reinaldo Rueda sigue al mando de la selección chilena

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, confirmó su cotinuidad al mando de la selección chilena luego de una extensa reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el gerente de selecciones, Ian Mac Niven, donde se analizaron las primeras cuatro fechas de las Eliminatoria Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

La junta tuvo una duración de alrededor de cuatro horas en las oficinas de Quilín, y tras ella habló el estratega colombiano, en el esperado balance sobre la participación de La Roja durante el accidentado año 2020.

"Fue una reunión con muchos cuestionamientos, con toda una evaluación de lo que han sido estas dos jornadas y la situación que estamos atravesando, que no es fácil, que es muy sensible por lo que aspiramos, lo que quisimos y lo que no pudimos lograr, sobre todo en el segundo juego de Venezuela", partió diciendo el caleño.

Pablo Milad tuvo una reunión clave con Reinaldo Rueda - AgenciaUno

"Quizás con el pasar de los días vamos asimilando esa evaluación más objetiva, más precisa, quizás sin el apasionamiento y la amargura que nos cuesta asimilar un resultado adverso. Y bueno, ya proyectando lo que es el inmediato futuro", agregó, dejando en claro que sigue en su cargo.

Además, tuvo palabras acerca de la autocrítica que debe tener en su puesto de seleccionador, sobre todo tras perder por primera vez en la historia ante Venezuela como visitante.

"Siempre existe esa confrontación, siempre hacemos una retroalimentación, todas las fechas son diferentes, los momentos de los jugadores son diferentes y al final estamos en ese proceso de construcción de una selección que tiene esas irregularidades, que este año ha sido más atípico por la irregularidad de los jugadores en sus clubes, todos tienen un momento diferente y siempre hacemos esa autocrítica para que sirva de soporte a nuestro trabajo.", comentó Rueda.

La serie de dificultades en el proceso



Reinaldo Rueda, además, analizó la serie de problemas que ha tenido en el arranque del camino a Qatar 2022, con muchos lesionados y otros que se han perdido los duelos del comienzo de las eliminatorias.

"Como todo el año y como el fútbol del año. Cada selección ha vivido momentos diferentes, ha sido muy regular para el caso nuestro que hemos hecho cuatro juegos aceptable, que tuvimos dos jornadas contra Uruguay y Colombia donde nos hicieron falta cinco titulares, que ninguna selección de Sudamérica tuvo ese problema. Tuvimos las ausencias de Bravo, de Isla, de Medel, de Maripán, de Pulgar. Ahora recuperamos algunos jugadores como Bravo, Pulgar, Isla y Maripán y podría haber sido mejor, pero con muchas irregularidades", explicó el ex técnico de Flamengo.

Reinaldo Rueda sigue en la Roja - AgenciaUno

Por último, explicó que los factores que viven los jugadores son fundamentales en el proceso, y que aquellos son diferentes, debido a problemas como el coronavirus, lesiones o irregularidad en cuanto a la actividad que han tenido.

"El momento que viven nuestros jugadores en sus clubes no ha sido el ideal por varios factores y el balance es aceptable por lo que hizo el equipo en la cancha, lo que hizo la selección, que ninguna selección nos pasó por encima, que se hizo un juego coherente, que se proyectaron nuevos valores, que no es fácil que la gente los acepte y los quiera".

"Quizás es un atrevimiento hacer debutar 16 jugadores en cuatro partidos, jugadores que nunca han tenido el peso y la responsabilidad de una clasificatoria. No sé quién lo ha hecho. Si eso es irresponsable o es la proyección que tenemos que mantener por la circunstancia que estamos teniendo y la situación de muchos de nuestros referentes importantes. Todo depende de cómo se mire el vaso, si medio lleno o medio vacío, para lo que se viene en los próximos meses", cerró Rei.