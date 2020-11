Roberto Cereceda y sus conceptos para definir a Bielsa, Borghi y Sampaoli: “Futurista. Paternalista. La copia de Marcelo”

En semana de Eliminatorias Sudamericanas, Roberto Cereceda recordó su paso por la selección chilena y analizó particularmente las formas de trabajar con los técnicos que compartió: Marcelo Bielsa, Claudio Borghi y Jorge Sampaoli.

En ese sentido, en entrevista con La Tercera mencionó que el actual entrenador del Leeds United “es el futurista. Siempre está adelantado a cada situación. Es trabajólico. Para mí, es el Albert Einstein del fútbol. No solamente de acá, sino del mundo. Estamos hablando de ese nivel. A diferencia de Claudio, que es más paternal, Bielsa es un trabajólico, un obsesivo del fútbol”.

Luego, fue el turno del ahora comentarista deportivo del CDF: “Le tengo un cariño gigante, porque me conoció en cadetes de Colo Colo. Lo admiraba mucho. Lo miraba como alguien paternal, como un ídolo. Me subió al primer equipo en Audax y me lleva a Colo Colo. Ha sido importante en momentos cruciales de mi carrera. Cuando tuvo que decidir por un lateral izquierdo, siempre me eligió a mí. Siempre seré un agradecido de él. Me gustaba mucho su simpleza para ver el fútbol. Sin grandes instrucciones, sacaba mucho rendimiento del jugador”, expresó.

El lateral fue perdiendo terreno ante la regularidad de Eugenio Mena y Jean Beausejour en la Roja. (FOTO: Agencia Uno)

“Y Sampaoli es como la copia de Marcelo Bielsa, pero me ha sorprendido. Cuando lo tuve yo, realmente era más copia. Hoy tiene más cosas que ha implementado, que ha adquirido. Estuvo trabajando con Juanma Lillo y eso le dio otras ideas. Ya no es solo de ir. Hoy tiene posesión del balón, una periodización táctica mucho más notoria. Es difícil decir quién es el mejor, porque cada uno tiene cosas que el otro no tiene”, agregó.

Pero eso no es todo, porque también tuvo algunos comentarios sobre el trabajo de Reinaldo Rueda: “Es muy complejo lo que puede vivir, hoy en día, este cuerpo técnico. En algún momento se vendría este tema del recambio y opinar muchas cosas negativas sin verlas desde adentro o saber por qué se están haciendo ciertas situaciones es complicado. Muchas veces, más que criticar, me trato de poner en que hay un porqué de esa situación que va a beneficiar a la selección y que van a quedar en el tiempo más que en el momento”, sentenció.

Recordemos que este viernes, en el Estadio Nacional, Chile enfrenta a Perú, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y que el próximo martes deberá visitar a Venezuela.