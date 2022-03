Según los ex futbolistas Mauricio Pinilla y José Luis Villanueva los arqueros Brayan Cortés de Colo Colo y Cristóbal Campos de Universidad de Chile son el futuro de la selección chilena.

Brayan Cortés ha sido sin duda una de las notas altas de la selección chilena sus últimos partidos en las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El arquero de Colo Colo ingresó en la derrota ante Argentina en Calama, luego fue la figura de la cancha en el triunfo sobre Bolivia en La Paz y el martes pasada también se lució con buenas tapadas contra Uruguay.

Una luz de esperanza en un mal momento de la Roja y sin duda el gran candidato a tomar la posta de Claudio Bravo en el equipo nacional para las próximas competiciones.

Así lo cree el ex futbolista de Universidad Católica, José Luis Villanueva, quien aseguró en ESPN que el arquero de 27 años aún puede mejorar mucho más.

"¡Brayan Cortés es muy bueno, no le falta nada! Y cuando jugó mal, se bancó jugar mal. Porque uno que no es de verdad bueno, se viene abajo y desaparece. Este cabro es muy bueno", expresó el ex delantero.

Por su parte, Mauricio Pinilla, ex delantero de Universida de Chile, coincidió con Villanueva: "Tenemos dos porteros de mucha proyección, porque para mí Cortés todavía es de proyección, tiene muchísimo por mejorar, tiene mucho margen".

Y también destacó a Cristóbal Campos, joven guardameta de Universidad de Chile, quien viene de jugar un gran partido frente a Unión Española el fin de semana pasado.

"Campos tiene una personalidad realmente impresionante. Se la cree y tiene condiciones. Creo que con esa personalidad más su perfección en el camino y entrenado con un buen preparador de arqueros, estos dos tipos pueden tener muchos años en la selección", afirmó.