Hernán Crespo no pesca rumores: "Nada me distrae de mi actualidad con Defensa y Justicia"

La selección chilena sigue a la espera de lo que pase con Reinaldo Rueda. El técnico de la Roja se encuentra en Colombia de vacaciones y, de pasada, aprovechando de arreglar su salida de nuestro país para asumir la banca cafetalera.

Y mientras Triple R define su futuro, en la ANFP ya revisan opciones para su reemplazante y uno de los nombres que asomó en los últimos días es el de Hernán Crespo. El técnico de Defensa y Justicia, una de las grandes sorpresas de Copa Sudamericana, fue apuntado por Pablo Milad como una de las cartas posibles a tomar el banquillo del elenco nacional.

Pero el estratega todavía no quiere pensar en un cambio de aires. Este martes y en conversación con ESPN Argentina, el DT se refirió a los rumores que lo vinculan con otros equipos, asegurando que "las orejas están hechas para escuchar y yo escucho a todo el mundo. Hoy estoy en Defensa y Justicia, la derecha la tienen ellos. Tengo contrato hasta junio y veo de manera natural muchas cosas".

Hernán Crespo es uno de los nombres que más gusta en la ANFP para tomar el lugar de Reinaldo Rueda en la Roja. Foto: Getty Images

Para Crespo es normal que, tras la campaña que tuvo en 2020, algunos se fijen en sus servicios. "Desde los 18 años convivo con estas cosas, cuando las cosas funcionan aparecen muchos pretendientes. Me pasó como jugador y ahora como técnico, lo veo de forma natural".

El técnico también recalcó que lo pone contento la situación, pero prefiere ser cauto. "Hay cosas que escuchas, pero no son los tiempos o las formas. Lo bueno es que se aprecia el trabajo que estamos haciendo, pero por ahora nada me saca ni me distrae, por experiencia, de lo que pasa hoy y mi actualidad con Defensa y Justicia".

Crespo ha sido puesto en la órbita de la Roja, River Plate y, tras el anuncio de renuncia de Sebastián Beccacece, en Racing. Ante esto, el DT fue claro y descartó ir a la Academia. "Hemos hablado en su momento. Si le quedó un buen recuerdo, está bien. Lo agradezco. No he vuelto a hablar con Víctor Blanco", cerró.

Por ahora, el técnico y Defensa y Justicia piensan en lo que será la semifinal de Copa Sudamericana, donde se medirán ante Coquimbo Unido el próximo 7 de enero desde las 21:30 horas.