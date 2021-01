Gonzalo Fouillioux: “Sé que los jugadores de la Roja tienen una muy buena impresión de Beccacece, sé que lo quieren”

Con la salida de Reinaldo Rueda, la ANFP está buscando con urgencia un nuevo entrenador para la selección chilena, pues en marzo vuelven las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En ese sentido, el periodista deportivo Gonzalo Fouillioux conversó con el programa La Redgoleta de RedGol y analizó los posibles candidatos: afirmó que los jugadores de la Roja quieren a Sebastián Beccacece, explicó las opción de Ariel Holan y le entregó algunas fichas a José Luis Sierra.

“Yo creo que Beccacece es todo o nada. No veo grises en la decisión de elegirlo. Si uno se va a la línea futbolística, histórica de la selección, a mí me gusta mucho (Gabriel) Heinze. Gente que ha sido dirigida por él, me han hablado maravillas. Su estilo se acomodaba muy bien, pero ya no se puede”, mencionó.

“Como información, yo sé que los jugadores tienen una muy buena impresión de Beccacece. Yo sé que los jugadores lo quieren (…) por lo que significó el paso de (Jorge) Sampaoli y por el rol muy importante que tuvo Beccacece en esa selección, los jugadores tienen una muy buena impresión de él. No sé si sea su momento, más que sea joven, es un entrenador que teóricamente es buenísimo, tiene un plan de partido buenísimo, pero, a la vez, en cuanto a manejar ambientes ha tenido algún problema”, agregó.

Al ser consultado sobre algún nombre chileno para la Roja, mencionó que “para asumir la presión de la selección, ese chileno tuvo que pasar por algo similar: haber dirigido algún club grande o haber tenido un paso por un equipo grande. Si yo agarro a todos los chilenos, el más aventajado es José Luis Sierra. Fue campeón con Colo Colo y Unión Española, y como jugador y entrenador ya canalizó lo que significa la banca del Cacique, la que se asemeja a la de la Roja. Básicamente, que todo el país crea que sabe más de fútbol que tú, que todo el país te arme el equipo, que los diarios lleven todos los días información de tu equipo. Para dirigir a la selección se deben tener más condiciones que ser un buen táctico”.

Y sobre el candidato ideal, expresó que “hay entrenadores que pueden, por el estilo, recuperar esa memoria táctica. Yo me centraría en ello: en recuperar lo mejor que tuvo esta selección, ya en su tramo final y entendiendo que hay características distintas, que hoy el equipo tiene otra edad, pero que ya llevan 12 años jugando de una forma. Por eso, trataría de recuperar el estilo, ese método, esa forma, porque no hay tanto tiempo. Después, buscaría un entrenador que pueda trabajar muy bien los planes de los partidos, que sea muy bueno en eso, en ese trabajo de selección previo”.

Beccacece fue parte del cuerpo técnico de Sampaoli que alcanzó la primera Copa América para Chile. (FOTO: Agencia Uno)

“Para mí, Chile tiene que apelar a su memoria táctica y buscar un entrenador que se acomode a ese juego de la selección chilena, porque tanto tiempo para ir a buscar una nueva idea. Ya no están los partidos amistosos, está la Copa América y los jugadores van a ir a competir, yo iría con una selección de jóvenes para ampliar el mapa. Por ahí va, no veo muchas más alternativas”, complementó.

“Lamentablemente, no hay muchos técnicos dispuestos a venir, el momento sigue siendo complicado, porque hoy Chile no tiene tantos jugadores en el mapa como Colombia, Uruguay, Argentina o Brasil, y las expectativas de la gente siguen siendo muy altas. Hay que tener mucha convicción en su propio trabajo”, sentenció.