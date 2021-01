¡Vuelco en el nuevo DT de la Roja! La búsqueda del sucesor de Reinaldo Rueda “se viene” a Sudamérica

El nuevo entrenador de la selección chilena, que sucederá en el cargo de DT de la Roja al ahora encargado de Colombia, Reinaldo Rueda, sufrió un nuevo cambio absoluto: de España, la búsqueda del director deportivo nacional, Francis Cagigao y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se viene con todo de vuelta a Sudamérica.

¿Qué pasó? Tras varias reuniones a distancia, las opciones españolas se fueron cayendo de a una y, finalmente, se optará por alguien que conozca más el medio a nivel Conmebol, de nuestro continente.

Según pudo saber RedGol, existió en estos días, entre otras, una reunión telemática con Unai Emery, actual entrenador del Villarreal de España y con largo recorrido en clubes como Valencia, Sevilla, PSG y Arsenal, donde fue director deportivo Cagigao.

No obstante, el tema no pasó más allá de ver algunas opciones llegando a la conclusión que es imposible romper su vínculo con el Submarino Amarillo y no pasó de la buena intención.

¿Otros nombres? Hubo contacto con Robert Moreno, también fue ofrecido Juande Ramos y Juanma Lillo, finalmente, no pasó de algún contacto por el nexo con Francis Cagigao, pero también tiene contrato (y no menor) vigente: con el Manchester City como asistente de Pep Guardiola.

Por todas estas razones el foco “vuelve” a este lado del mundo con tres opciones “jóvenes y dirigiendo clubes actualmente”, según informó Al Aire Libre PM de radio Cooperativa. Es más, el mismo medio apuntó que uno de ellos “es campeón a nivel continental”.

Uno que no lo es aún, pero puede serlo en las próximas horas es Hernán Crespo. Valdanito, actual entrenador de Defensa y Justicia, jugará la final de la Copa Sudamericana contra Lanús tras eliminar a Coquimbo Unido y se puede colgar la chapa de monarca a nivel internacional.

Lo otro que está fijado es el plazo para comenzar a definir o bien, derechamente, anunciar el nuevo entrenador de la Roja: el martes 26 de enero esperan zanjar el tema en Quilín para que el nuevo DT de la selección chilena comience a diagramar lo que viene, que no es menor: ante Paraguay de local y Ecuador de visita en marzo en el camino a Qatar 2022.