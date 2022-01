Pablo Milad se pone Mario Salas: "No me gusta hablar de fracasos, si no de oportunidad de cambios"

La derrota que sufrió la selección chilena este jueves ante Argentina en el estadio Zorros del Desierto en Calama complica sus aspiraciones dentro de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Los dirigidos por Martín Lasarte tras caer 2-1 ante la Albiceleste se ubican séptimos en la tabla de posiciones y el próximo martes deben conseguir una victoria a toda costa contra Bolivia en La Paza para seguir con la ilusión de quedarse con un cupo al mundial.

Pese al complejo presente de la Roja, según el timonel de la ANFP, no sería un desastre que Chile se quede sin viajar a Qatar e incluso hizo gala a la frase "una oportunidad de mejora" del entrenador Mario Salas, la que utiliza cada vez que le preguntan por un rendimiento irregular.

"No me gusta hablar de fracasos, sino de oportunidad de cambios", lanzó en primera en instancia y con optimismo Pablo Milad, el mandamás del ente rector del fútbol chileno en diálogo con Mega.

Aunque, pese a sus aspiraciones tuvo palabras para cuestionar la situación en la que tomó las riendas de la Federación de Fútbol luego de la gestión de Sebastián Moreno. Y asegura que es un punto determinante en su desarrollo con la entidad y la de las nuevas generaciones dentro el fútbol en el país.

"Yo me encontré con una ANFP sin un trabajo con juveniles, no había un proyecto. Me encontré sin entrenadores de fútbol joven, con políticas de los clubes que no son en el desarrollo integral del fútbol joven y eso también influye en esta regeneración que nosotros queremos", sentenció.