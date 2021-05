Martín Lasarte se entusiasma con Ben Brereton: “Es alto y supera con creces la media chilena”

Este martes Martín Lasarte enfrentó los micrófonos tras dar a conocer su primera nómina oficial de la selección chilena para afrontar los partidos ante Argentina y Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, una de las preguntas más repetidas fue la sorpresiva nominación del delantero Benjamin Brereton, quien milita en Blackburn Rovers de la Championship y que tiene doble nacionalidad por sus padres.

“Es un chico que como muchos se han ido a buscar opciones a otros países. Su mamá es chilena, ha jugado en las categorías juveniles sub 15, sub 17 y sub 20 de Inglaterra y estuvo en los procesos de formación, pero eso no le impedía jugar por Chile. Se le planteó la posibilidad y tiene juventud”, partió diciendo el técnico uruguayo.

“Es un jugador válido, es muy joven y tiene características que no abundan. Es alto y supera con creces la media del chileno. Se le planteó la posibilidad y está muy contento. Esperamos que pueda dar lo que pretendemos o pesamos que puede hacer”, agregó.

En la misma línea, complementó que “puede dar lugar a matices, pero en líneas generales hemos intentado elegir lo mejor, tanto por el momento o porque entendemos que puede haber proyección. En algunos casos teníamos menos posibilidades de elección y era lo que había”.

Cabe recordar que Chile debe visitar a Argentina el próximo jueves 3 de junio, luego deberá recibir el martes 8 a Bolivia, compromisos válidos por las eliminatorias. Y ambos encuentros los podrás seguir en detalle junto a RedGol.