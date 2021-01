Iván Zamorano no se guarda nada y le pega a la Federación de Fútbol de Chile por dejar partir a Reinaldo Rueda

Uno de los grandes temas en el fútbol chileno fue la partida de Reinaldo Rueda, quien con permiso del presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, pudo negociar su nuevo contrato con el combinado de Colombia.

En ese sentido, Iván Zamorano, en el día de su cumpleaños 54, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta situación y no se guardó nada, pues encontró insólito que los dirigentes nacionales hayan aceptado que el DT colombiano negociase un nuevo vínculo.

“Siempre digo que las situaciones que estamos viviendo como selección chilena, a veces uno desde afuera puede tener una opinión, hay que estar ahí dentro, hay que saber qué es lo que pasa para poder generar una opinión”, partió mencionando.

“Uno desde afuera puede decir muchas veces que se ha actuado de una manera equivocada, pero se me hace difícil entender que la Federación de Fútbol de Chile acepta que nuestro entrenador, que se comprometió con llegar a un mundial de fútbol, se le dé la posibilidad de ir a hablar con otra federación para poder marcharse. Yo, por lo menos, no lo entiendo. Hay situaciones que uno no sabe, pero ahora esperemos que todo llegue a buen término, que podamos tener un nuevo entrenador que nos garantice un nuevo compromiso con esta generación, que aún puede darle mucho al fútbol chileno”, agregó.

El histórico capitán de la Roja cuestionó la partida de Rueda. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre quién debe ser el nuevo entrenador de Chile ¿nacional o extranjero? comentó que “creo que Chile ha tenido buenos entrenadores chilenos, que tienen la capacidad de asumir el desafío. Un ejemplo de ellos es el Coto Sierra, quien hace rato que viene haciendo las cosas bien en Chile y el extranjero”.

“Desde el punto de vista del extranjero, (Eduardo) Berizzo me encanta, pero está con Paraguay, pero yo creo que sería ese perfil de entrenador me gusta, que tiene una cultura táctica, una filosofía futbolística bien acentuada, pero, a la vez, tiene la libertad que le entrega a los jugadores para que puedan proyectarse en la cancha. Además, tiene la fuerza por ser un técnico joven. No tengo un nombre a nivel internacional que se le pueda asimilar”, sentenció.