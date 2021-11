Chile se prepara para un nuevo desafío por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y Martín Lasarte comienza a afinar el equipo para el partido ante Paraguay, programado para este jueves y donde Alexis Sánchez asoma como titular junto con Eduardo Vargas y Ben Brereton Díaz, conformando un tridente en ataque que, hasta ahora y por distintos motivos, no se ha podido dar.

Y, a propósito de Alexis, Machete lo llenó de flores. “Hubo un momento en que no jugó nada. Ahora lo hace poquito. Desde mi punto de vista, siempre que lo veo lo veo bien, pero fundamentalmente estuvo muy bien en la eliminatoria anterior. Lo veo bien, enchufado, metido, ese es el puntapié inicial de las cosas”, comentó.

Pero, ¿llega bien el Maravilla? “Es la pregunta de cada fecha. Recuerdo cuando Claudio (Bravo) no jugaba y se comentaba. Incluso no jugando lo hizo bien. Alexis (Sánchez) no venía jugando y para mí hizo una triple fecha fantástica, con los pocos minutos que venía jugando. Arturo (Vidal) ha competido más, aunque nos gustaría que fuera con más minutos. Eduardo (Vargas) viene de una lesión, Maripán juega, Roco, Gary, Eugenio (Mena), Mauricio (Isla)… Cada fecha tiene su particularidad, lamentablemente no podemos tener un 100 por ciento de efectividad en minutos jugados en los muchachos. No lo conseguimos nosotros y tampoco el rival, hay jugadores en el rival que ni club tienen. No creo que diferencie el partido”, sentenció el seleccionador nacional.

Chile visitará a Paraguay este jueves a las 20:00 horas para luego recibir a Ecuador el martes 16 a las 21:15 horas. Y ambos partidos los podrás ver a través de RedGol.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.