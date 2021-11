La selección chilena se prepara para enfrentar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 más importantes del último tiempo. La Roja recuperó terreno en la tabla de posiciones y se ilusiona con conseguir un cupo a la cita planetaria del próximo año.

Para acercarse un poco más al torneo, el equipo dirigido por Martín Lasarte tendrá que sacar adelante una dura tarea ante Paraguay y Ecuador, dos rivales directos y a los que no existe otra opción que vencer para escalar en la clasificación.

Tras las victorias ante los guaraníes y Venezuela en la fecha pasada, además de una serie de resultados a favor en los otros partidos, Chile se instaló a solo tres puntos. El equipo se levantó en un momento clave y está muy cerca de la zona de cupos directos.

En conferencia de prensa, Lasarte respondió a RedGol sobre cómo está viviendo junto al plantel el alza de la Roja, pero no solo desde lo futbolístico, sino más bien desde lo anímico.

"Lo dije dirigiendo a la U y a Católica. Soy de los que cuando no consigo objetivos que me trazo con la gente que está conmigo me duele, me golpea el primer día. No sé si quedo tocado, necesito pensar, aprendí a no tomar decisiones ni cansado ni caliente. Necesito esa introspección y aunque no quiera lo termino transmitiendo", explicó Machete.

Pero Lasarte reconoció que ante el buen momento, no celebra el resultado sino el hecho de haber resucitado a un equipo al que muchos daban por muerto. "Tampoco ahora vendo humo o un mensaje, no. Lo único que hemos hecho a todos, incluso a ustedes (la prensa), es darnos vida. Creemos en eso. Incluso del exterior hubo manifestaciones de que no nos consideraron y hoy lo tiene que hacer. Ahora eso es teórico, tenemos que reflejarlo en el campo de juego".

"Esta fecha es realmente muy importante"

Chile tendrá que dar una de las peleas más duras de la Generación Dorada en esta fecha ante Paraguay y Ecuador. Así lo entiende también Martín Lasarte, quien destacó la jerarquía que ha mostrado el equipo en una instancia decisiva.

"Esa sensación de intensidad que decía, con números cuando Chile gana siempre en estadísticas. Pero hay otros en los que no y sin embargo ganamos dos partidos. Hablo como en los duelos uno contra uno. Esos aspectos, esa pelea, ese poder mantener el estilo de juego, esa levantada anímica y talentosa de futbolistas en un momento importante caen en un mismo saco, donde intentamos poner cosas para que el colectivo sea más potente, fuerte y crea en sí mismo", enfatizó.

Finalmente Lasarte dejó claro que ante Paraguay y Ecuador la Roja se juega mucho más que lso tres puntos. "Ojalá lo logremos, quedan solo seis (jornadas para el final). Esta fecha es muy importante. Realmente muy importante", cerró Machete, quien revirtió las críticas para llevar al equipo a una posición impensada en un momento. ¿Logrará la hazaña para llegar a Qatar 2022?