El ex delantero y hoy comentarista de Radio Agricultura, Rodrigo Goldberg, es tajante y agregó otra dificultad a la difícil misión de convencer a Manuel Pellegrini para tomar la Roja a mediano plazo: ni él ni otro DT serio de su categoría vendrpa a la selección con la dualidad de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

La selección chilena busca nuevo entrenador tras el fracaso en las eliminatorias a Qatar 2022 y la salida de Martín Lasarte, quien terminó contrato sin renovación en la banca de la Roja. Como era de esperar, uno de los nombres que apareció entre rumores fue el de Manuel Pellegrini.

Sin embargo, el mismo ingeniero se encargó de negar las informaciones que apuntaban a conversaciones con sus cercanos y volvió a ser categórico: “me encantaría dirigir en algún momento a la selección chilena, pero me gusta más dirigir clubes que selecciones. No es por compararlos sino por el trabajo semanal. Yo tengo contrato en el Betis hasta 2025 y me gusta cumplir mis contratos”.

Por otro lado enfatizó en que un hipotético arribo suyo a la Roja debe estar de la mano de “una directiva que dé confianza”, justo en momentos en que la gestión de Pablo Milad en el máximo sillón de Quilín aparece al menos cuestionada por el último y conocido escándalo arbitral.

En Radio Agricultura Rodrigo Goldberg consideró que hay otro punto muy importante que impide la llegada de Manuel Pellegrini u otro entrenador de su categoría a la dirección técnica de la Roja: la dualidad ANFP-Federación de Fútbol de Chile.

“Yo creo, no sé si lo ha dicho explícitamente, pero tengo la impresión que Manuel Pellegrini, mientras no se separe la Federación de la ANFP, dudo que venga”, dijo tajante el ex delantero nacional.

El Polaco agrega: “es de toda lógica, porque no tendría que depender desde el punto de vista administrativo ni financiero de la ANFP, si no de la Federación”.

“Son personerías distintas que en Chile lamentablemente están en las mismas manos, pero que tienen un trabajo diferente. Si no está eso, veo muy difícil que podamos apuntar a un entrenador de esa categoría”, sentenció Rodrigo Goldberg en su labor de comentarista.