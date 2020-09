Reinaldo Rueda y su drama con el acordeón: "He tratado

Reinaldo Rueda fue notificado este martes de que las clasificatorias comienzan sí o sí el 8 de octubre donde Chile deberá visitar a Uruguay en el Estadio Centenario dando el puntapié inicial al proceso eliminatorio rumbo a Catar 2022.

El cafetalero conversó de todo con Deportes en Agricultura y llamó la atención una historia que dice relación con sus tiempos libres, donde hace rato profesa su amor por el acordeón, pero lamentablemente todo se ha transformado en un problema para él.

“Empecé muy ilusionado, pero desafortunadamente cuando uno no está en su casa y no impone las condiciones tuve que declinar. He tratado de no fastidiar, de no molestar, pero al comienzo me trataron mal, me insultaron", comenzó su relato.

El DT dice que la experiencia ha sido negativa y ha decidido dejar de tocar el mencionado instrumento.

"Luego me encerré, quise ser hermético para seguir con mi ilusión de relajarme un poco, pero no fue fácil. Simplemente no le gusta a la gente. Es increíble”, contó.

Rueda también se refirió a todo el tiempo que ha estado encerrado a causa del covid 19.

“No ha sido fácil por el tema familiar, porque tengo mis hijos y mi señora lejos. Hice 177 días de confinamiento. El martes pasado recién fui a Juan Pinto Durán. No ha sido fácil esto”, cerró.