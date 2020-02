Reinaldo Rueda lamenta falta de recambio y asume que "la generación de 27 años se está perdiendo"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, llamó la atención sobre el fallido recambio en la Roja y puso como ejemplo a la generación que integró el proceso para el Mundial Sub 20 de Turquía que se disputó en 2013.

En entrevista con LUN, el técnico de la Roja asegura que el aporte de aquel equipo que entre otros tenía a Nicolás Castillo, Ángelo Henríquez, Bryan Rabello, Igor Lichnovsky y Christian Bravo, se ha ido diluyendo con el tiempo y hoy no alcanza para ser el recambio de la llamada Generación Dorada.

"Hoy está la generación de los 31 años, bien, tratando de mantenerse. Si hacemos ciclos de cuatro años, ¿dónde están los jugadores de 27 años del fútbol chileno? Los que tuvo el profesor Mario Salas en el Mundial de Turquía. ¿Cuáles de esos están vigentes, si hubiera un proceso de acompañamiento", lamentó.

"¿Cómo hacer para tener una buena selección si en sus clubes no juegan? La generación de los chilenos que tienen 27 años se está perdiendo. Felipe Mora: sí, no, sí, no. Cristián Cuevas: ahora un lateral en Huachipato y cuando jugaba en esa selección parecía que iba a ser el nuevo 10 del fútbol chileno", lamentó el estratega nacional.

Rueda habló de nombres propios. "Es preocupante este bache tan grande de muchachos como Nico Castillo, Diego Valdés, Darío Melo, que viven un Mundial con el suceso que se tuvo en Turquía y no se consolidaron. Ángelo Henríquez estuvo un año en Atlas y no jugó cinco partidos, es preocupante", sentencia.

La selección chilena tendrá a fin de mes un microciclo para arrancar la preparación en cancha con miras al debut en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2020, el 26 de marzo contra Uruguay y el 31 ante Colombia.