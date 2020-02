Reinaldo Rueda confiesa su gusto por la tecnología y que lo ayuda a ver todos los partidos de los chilenos en el extranjero

Reinaldo Rueda, el entrenador de la selección nacional y que sueña con llegar a su tercer mundial de fútbol, le concedió una entrevista a LUN donde mostró su lado más íntimo.

Sorprende que haya sido su mujer la primera que le mencionó a Chile en su horizonte. "Estábamos viendo en el apartamento de Medellín el partido de Chile con México en la Copa Centenario, y mi mujer dijo que ojalá algún día nos dieran una selección que jugara tan lindo como Chile", cuenta el cafetalero.

Además reconoce que se ha adaptado a estos tiempos y ocupa bastante tecnología. "Tenemos que permanecer de alguna forma, adaptándonos a la tecnología, en mi caso por el seguimiento del fútbol. Mis hijos se ríen un poco, pero no me quedo", asegura el DT.

El ex campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional asegura que comienza muy temprano los sábados viendo la acción de los chilenos en las diferentes ligas del mundo. "Yo cuando no paso en las concentraciones estoy hasta las cinco de la tarde en Juan Pinto Durán, luego me voy a la casa con mis aparatos: El Ipad, el Mac, para ver los partidos de la noche en las apps: La del CDF, Sky Soccer, IPTV. Veo Libertadores, Sudamericana, y el fin de semana empiezo a las siete de la mañana. Premier, Bundesliga, liga española, Chile; termino pasada la medianoche con los chilenos en México", cerró.